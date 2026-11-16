W czasie ostatniego posiedzenia Rady Bezpieczeństwa Narodowego prezydent Karol Nawrocki zaprotestował przeciwko próbie siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez obóz rządzący. Premier Donald Tusk zaproponował wówczas głowie państwa spotkanie w cztery oczy. Karol Nawrocki wyraził gotowość na takie spotkanie, wskazał jednak na warunki, których spełnienie miałoby wykazać dobrą wolę przewodniczącego Koalicji Obywatelskiej. Te warunki to odwołanie kordonu policji sprzed siedziby TK i umożliwienie pełnienia obowiązków jego legalnym sędziom, w tym prezesowi i wiceprezesowi.

Warunków tych rządzący nie spełnili, w związku z czym dotychczas prezydent nie skierował do premiera zaproszenia na spotkanie. Wykorzystać to postanowił Donald Tusk, który pokusił się o nietypowy ruch w czasie uroczystości z okazji Narodowego Święta Niepodległości w Szczecinie.

– „Panie prezydencie, mieliśmy się spotkać. Trochę czekałem na to zaproszenie, ale od serca w takim razie nie czekając dłużej chcę zaprosić pana, razem z małżonką, z rodziną, z dziećmi, do mnie do domu w Sopocie. Podzielmy się opłatkiem przed wigilią, porozmawiajmy”

– powiedział.

Niedługo po tym wyciągnięciu ręki w rzekomym geście pojednania, premier zaczął jednak atakować prezydenta w mediach społecznościowych.

Mastalerek mówi o szopce

O propozycję Donalda Tuska na antenie RMF FM pytany dziś był były szef gabinetu prezydenta Andrzeja Dudy, Marcin Mastalerek.

– „Panie premierze, proszę nie pajacować, jutro wieczorem, dzisiaj wieczorem; jest Pałac Prezydencki, jest Belweder, są inne miejsca; proszę nie robić szopki. Jaka kuchnia?”

– pytał w odpowiedzi współpracownik poprzedniego prezydenta.

Zaznaczył, że standardem powinny być normalne kontakty prezydenta z premierem.

Rozmowy w Belwederze

Gość RMF FM odniósł się też do dzisiejszych rozmów ws. Trybunału Konstytucyjnego, na które Kancelaria Prezydenta zaprosiła reprezentantów wszystkich sił politycznych. Choć docenił organizację spotkania, to w jego przekonaniu nie doprowadzi ono do rozwiązania problemu. Do tego, w ocenie Mastalerka, konieczne są wybory parlamentarne,