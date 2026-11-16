Leśkiewicz o KO i Lewicy: Koalicja niekonstytucyjnej przemocy

W Belwederze odbywają się dziś rozmowy na temat rozwiązania kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Premier Donald Tusk twierdzi jednak, że „sprawa TK jest już rozstrzygnięta”. Udziału w rozmowach odmówiła więc Koalicja Obywatelska. Podobną postawę przyjęła Nowa Lewica oraz Centrum (klub powstały po rozpadzie Polski 2050).

– „Z tego zaproszenia nie skorzystali przedstawiciele Koalicji Obywatelskiej, Lewicy, a także rozłamowcy skupieni wokół pani minister Pauliny Hennig-Kloski. Można by ich nazwać koalicją niekonstytucyjnej przemocy, ale dziś w Belwederze pojawili się przedstawiciele sojuszu konstytucyjnego uzdrowienia, a więc ci, którzy chcą rozmawiać o uzdrowieniu sytuacji w Trybunale Konstytucyjnym”

– powiedział w czasie briefingu prasowego rzecznik prezydenta.

Podkreślił, że w Belwederze spotkali się dziś ci, „którzy chcą rozmawiać o naprawie tej sytuacji, którą zepsuł premier Donald Tusk”.

– „Jak się mają do rzeczywistości, jak się mają do stanu faktycznego zaproszenia pana premiera Donalda Tuska, który swoje zaproszenie skierował do pana prezydenta Karola Nawrockiego, kiedy dziś na spotkanie konsultacyjne do Belwederu nie przychodzi żaden z przedstawicieli Koalicji Obywatelskiej. Zatem widzimy wszyscy, że to zaproszenie pana premiera Donalda Tuska było wyłącznie cyniczną grą polityczną”

– zauważył minister Leśkiewicz.