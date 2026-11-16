Przed południem odbyły się dziś uroczystości pogrzebowe rodziców i siostry Michała O. W rozmowie z „Faktem” prok. Ewa Stasielak z Prokuratura Krajowej zdradziła, że „zgłosił się członek rodziny mężczyzny, który zadeklarował gotowość do zorganizowania pochówku rodziców Michała O. oraz jego siostry”. Nikt nie wyraził jednak gotowości do zorganizowania pogrzebu zamachowca. Zgodnie z prawem, ciężar pochówku spada w takiej sytuacji na miejscowe władze. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała chce jednak podjąć starania, by lokalny MOPS nie organizował pogrzebu.

–„To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe”

– oświadczył.

Poinformował, że skieruje do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego wniosek, aby dowiedzieć się, czy uczelnia jest zainteresowana przyjęciem ciała. Jeżeli plan prezydenta Gibały zostałby zrealizowany, ciało zamachowca z Krakowa nie zostałoby pochowane.

Msza w intencji Michała O.

Wcześniej spore emocje wywołała zapowiedź Mszy świętej w intencji napastnika i jego rodziny w kościele mariackim. W reakcji na liczne komentarze, komunikat w tej sprawie opublikował administrator parafii mariackiej, który zaznaczył, że „Msza święta w intencji sprawy zamachu oraz zmarłych członków jego rodziny jest prywatną inicjatywą jednego z księży, a nie parafii mariackiej”.

– „Modlitwa za zmarłych jest wyrazem chrześcijańskiej wiary w Boże Miłosierdzie. W żaden sposób nie oznacza usprawiedliwienia zbrodni, pomniejszania odpowiedzialności jej sprawcy ani umniejszania cierpienia osób pokrzywdzonych”

– podkreślił ks. Mariusz Słonina.