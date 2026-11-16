Do stanowiska NBP, zgodnie z którym „zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny”, sędzia Anna Korwin-Piotrowska odniosła się w rozmowie z „Faktem”.

– „To będzie duży problem dla Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim dla usługodawców, z którymi TK ma podpisane umowy”

– stwierdziła.

Zaznaczyła, że dotychczas nie otrzymała z banku centralnego oficjalnej informacji o wstrzymaniu płatności. Poinformowała, że skierowała do banku dokumenty, mające umożliwić jej przejęcie kontroli nad rachunkami TK.

– „Jesteśmy w trakcie rozmów z NBP. Przesłaliśmy karty wzorów podpisów i czekamy na odpowiedź”

– powiedziała.