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Wieści z kraju

„To będzie duży problem”. Korwin-Piotrowska o blokadzie rachunków

W związku z wydarzeniami w Trybunale Konstytucyjnym, Narodowy Bank Polski poinformował dziś o przesłankach do zablokowania rachunków tej instytucji. Nerwowo reaguje sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która utrzymuje, że skutecznie „zawiesiła” w obowiązkach prezesa i wiceprezesa TK oraz przejęła kierownictwo nad trybunałem.

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Fot. screenshot: YouTube (PolskieRadio24_pl)
Fot. screenshot: YouTube (PolskieRadio24_pl)

Do stanowiska NBP, zgodnie z którym „zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny”, sędzia Anna Korwin-Piotrowska odniosła się w rozmowie z „Faktem”.

– „To będzie duży problem dla Trybunału Konstytucyjnego, ale przede wszystkim dla usługodawców, z którymi TK ma podpisane umowy”

– stwierdziła.

Zaznaczyła, że dotychczas nie otrzymała z banku centralnego oficjalnej informacji o wstrzymaniu płatności. Poinformowała, że skierowała do banku dokumenty, mające umożliwić jej przejęcie kontroli nad rachunkami TK.

– „Jesteśmy w trakcie rozmów z NBP. Przesłaliśmy karty wzorów podpisów i czekamy na odpowiedź”

– powiedziała.

Źródło: Fakt.pl, Fronda.pl

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