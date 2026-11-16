Kancelaria Prezydenta zorganizowała dziś spotkanie z reprezentantami wszystkich sił parlamentarnych, aby omówić możliwości na rozwiązanie kryzysu w Trybunale Konstytucyjnym. Premier Donald Tusk twierdzi jednak, że „sprawa TK jest już rozstrzygnięta”. Udziału w rozmowach odmówiła więc Koalicja Obywatelska. Podobną postawę przyjęła Nowa Lewica. Do zachowania koalicjantów odniósł się lider PSL Władysław Kosiniak-Kamysz.

– „To, że nie ma Koalicji Obywatelskiej i Lewicy, uważam za błąd z ich strony. Ja na ich miejscu bym brał udział, ale każdy jest kowalem własnego losu, każdy decyduje o swojej formacji”

– stwierdził.

Wicepremier i szef MON przywołał dzisiejszy komunikat NBP dot. blokady rachunków TK jako przykład na to, że obecna sytuacja paraliżuje państwo. Dlatego PSL opowiada się za „resetem konstytucyjnym”.

– „Albo się przyjmuje tę zasadę, którą my proponujemy, albo nie będzie rozwiązania trwałego. Za chwilę będzie znów zmiana po jednych, drugich, trzecich wyborach. I co, będziemy znów odwracać i tak za każdym razem będzie odwracanie tej sytuacji, a nie będzie nic trwałego?”

– pytał Kosiniak-Kamysz.