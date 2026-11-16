Czy Święczkowski zostanie zatrzymany? Adwokat ostrzega służby

Mecenas ostrzegł, że bezprawne pozbawienie wolności prezesa TK może oznaczać odpowiedzialność karną funkcjonariuszy. Przed możliwym zatrzymaniem ostrzega również sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz.

Lewandowski ostrzega przed zatrzymaniem Święczkowskiego: „Ciężki i umyślny czyn”

W poniedziałek, 16 listopada, mecenas Bartosz Lewandowski poinformował, że już 13 listopada skierował oficjalne pisma do komendanta głównego Policji Marka Boronia, kierownictwa Prokuratury Krajowej oraz szefów Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Służby Kontrwywiadu Wojskowego i Centralnego Biura Antykorupcyjnego.

Pełnomocnik Bogdana Święczkowskiego podkreśla, że podejmowanie czynności zmierzających do zatrzymania prezesa TK bez wymaganej prawem zgody właściwego organu Trybunału naruszałoby jego immunitet.

„W świetle obowiązujących przepisów prawa funkcję Prezesa Trybunału Konstytucyjnego nieprzerwanie sprawuje sędzia Bogdan Święczkowski” – wskazał adwokat.

W opublikowanym piśmie Lewandowski podkreślił, że pociągnięcie sędziego TK do odpowiedzialności karnej, jego zatrzymanie lub tymczasowe aresztowanie wymaga spełnienia szczególnych warunków konstytucyjnych i ustawowych.

W ostrym wpisie na platformie X ostrzegł, że ewentualne nielegalne działania prokuratorów i służb mogą stanowić „ciężki i do tego umyślny czyn przeciwko wolności osobistej” prezesa Trybunału.

Odniesienia do działań Anny Korwin-Piotrowskiej

Pełnomocnik kwestionuje legalność działań Anny Korwin-Piotrowskiej, która od końca października kieruje pracami TK po odsunięciu Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

Lewandowskiego stwierdza, że skuteczne podjęcie uchwały w sprawie immunitetu wymaga obecności co najmniej 10 spośród 15 sędziów Trybunału. Adwokat kwestionuje także udział w głosowaniu osób, które nie złożyły ślubowania przed prezydentem.

Obawy przed wtorkowymi wydarzeniami wyraził również sędzia Sądu Najwyższego Kamil Zaradkiewicz.

„Jest wysoce prawdopodobne, że we wtorek na skutek działania uzurpatorów w budynku TK dojdzie do bezprawnego zatrzymania Prezesa TK Bogdana Święczkowskiego” – napisał 15 listopada na X.

Głos z Sądu Najwyższego

Spór dodatkowo zaostrzyło orzeczenie Sądu Najwyższego z 10 listopada.

SN poinformował wówczas o uchyleniu zarządzeń dotyczących przerwy w wykonywaniu obowiązków przez Święczkowskiego i Sochańskiego.

Anna Korwin-Piotrowska zakwestionowała jednak skuteczność tego rozstrzygnięcia. Jej zdaniem sprawę odsunięcia obu sędziów może rozpatrywać wyłącznie właściwy sąd dyscyplinarny Trybunału Konstytucyjnego.

Tymczasem prokurator generalny Waldemar Żurek skierował do TK sześć wniosków o uchylenie immunitetu Bogdanowi Święczkowskiemu oraz jeden dotyczący Bartłomieja Sochańskiego.

Według komunikatu Prokuratury Krajowej postępowania dotyczą między innymi podejrzeń przekroczenia uprawnień, uniemożliwiania wykonywania obowiązków sędziom TK oraz nieprawidłowości związanych z systemami Pegasus i Hermes.

Święczkowski odrzuca zarzuty. Wcześniej określił prokuratorskie wnioski jako „żenujące”, a przedstawione w nich podejrzenia nazwał „bzdurą i oszczerstwem”.

Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK zostało zwołane na wtorek, 17 listopada, na godzinę 9.00. Wysłuchanie Święczkowskiego i Sochańskiego zaplanowano na godzinę 12.00.

W porządku obrad znalazły się wnioski o uchylenie immunitetów obu sędziów, a w przypadku Święczkowskiego również o wyrażenie zgody na jego ewentualne zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie.

Samo rozpatrzenie tych wniosków nie oznacza jednak automatycznego zatrzymania prezesa TK. Ewentualne zastosowanie tymczasowego aresztowania wymagałoby także decyzji właściwego sądu.