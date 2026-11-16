Dzień: poniedziałek, 16 listopada 2026 Imieniny: Marii, Edmunda, Gertrudy

Wspieraj Frondę

Wesprzyj nas

Kalendarz liturgiczny

Poniedziałek XXXIII tygodnia okresu zwykłego

Kościół

Leon XIV w nuncjaturze w Limie: Bądźcie znakiem Bożej obecności

„Niech miłość Boga nieustannie wam pomaga, abyście byli pięknym znakiem Jego obecności i bliskości, szczególnie wobec tych najmniejszych” – powiedział Leon XIV, żegnając się z osobami zgromadzonymi w nuncjaturze apostolskiej w Limie.

1 min czytania
Leon XIV pozdrawia osoby zgromadzone przed nuncjaturą w Limie
Leon XIV pozdrawia osoby zgromadzone przed nuncjaturą w Limie · fot. via @VATICAN MEDIA

Ojciec Święty podziękował wszystkim za obecność, serdeczne przyjęcie i towarzyszenie mu podczas pobytu.

Głoszenie Dobrej Nowiny

Nawiązując do śpiewanej pieśni, przypomniał, że wszyscy są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat i nas zbawił. Przywołał również Chrystusa jako Pana Cudów, prosząc, aby zawsze towarzyszył zgromadzonym.

LeoN XIV na pożegnanie mówił młodzieży z balkonu w Limie, aby nigdy nie traciła nadziei i wiary w siebie

Znak nadziei i bliskości

„Niech Pan zawsze wam błogosławi. Niech wasze serca będą zawsze pełne wiary i nadziei. Niech miłość Boga nieustannie wam pomaga, abyście byli pięknym znakiem Jego obecności i bliskości, szczególnie wobec tych najmniejszych” – powiedział.

Do zobaczenia!

Na zakończenie pobłogosławił wszystkich zgromadzonych i życzył dobrego dnia. „Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia!” – zakończył.

Źródło: mp/Vatican News, Izabela Hryciuk – Watykan

Komentarze

0 komentarzy

Dodawanie komentarzy wymaga zalogowania.

Polecane

Czytaj dalej