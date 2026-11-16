Ojciec Święty podziękował wszystkim za obecność, serdeczne przyjęcie i towarzyszenie mu podczas pobytu.

Głoszenie Dobrej Nowiny

Nawiązując do śpiewanej pieśni, przypomniał, że wszyscy są powołani do głoszenia Dobrej Nowiny o Jezusie Chrystusie, który przyszedł na świat i nas zbawił. Przywołał również Chrystusa jako Pana Cudów, prosząc, aby zawsze towarzyszył zgromadzonym.

LeoN XIV na pożegnanie mówił młodzieży z balkonu w Limie, aby nigdy nie traciła nadziei i wiary w siebie

Znak nadziei i bliskości

„Niech Pan zawsze wam błogosławi. Niech wasze serca będą zawsze pełne wiary i nadziei. Niech miłość Boga nieustannie wam pomaga, abyście byli pięknym znakiem Jego obecności i bliskości, szczególnie wobec tych najmniejszych” – powiedział.

Do zobaczenia!

Na zakończenie pobłogosławił wszystkich zgromadzonych i życzył dobrego dnia. „Bardzo wam dziękuję i do zobaczenia!” – zakończył.