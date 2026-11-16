Jak podano, amerykańskie siły bezpieczeństwa podjęły natychmiastowe działania, a żołnierzom nakazano schronienie się w bezpiecznych pomieszczeniach. Brytyjskie Ministerstwo Obrony zapewniło, że sytuacja została opanowana.

Syreny alarmowe w amerykańskiej bazie

RAF Lakenheath w hrabstwie Suffolk jest jedną z najważniejszych instalacji Sił Powietrznych Stanów Zjednoczonych na kontynencie europejskim. Stacjonuje tam 48. Skrzydło Myśliwskie USAF, wyposażone między innymi w samoloty F-15E Strike Eagle i F-35A Lightning II.

W piątek wieczorem służby bezpieczeństwa bazy otrzymały informacje o podejrzanej aktywności bezzałogowców.

„Personel sił bezpieczeństwa USAF zareagował dziś wieczorem na podejrzenie nieautoryzowanej aktywności dronów nad RAF Lakenheath” – przekazał rzecznik amerykańskich sił powietrznych.

Według telewizji Sky News na terenie bazy ogłoszono alarm, a personel otrzymał polecenie natychmiastowego schronienia się w wyznaczonych pomieszczeniach.

W komunikacie oznaczonym jako rzeczywisty alarm znalazło się polecenie:

„Udaj się do najbliższego pomieszczenia zapewniającego schronienie”.

Amerykańskie dowództwo poinformowało, że nie doszło do strat.

„Żaden członek personelu, samolot ani element infrastruktury nie ucierpiał” – zapewnił rzecznik USAF.

Do incydentu odniosło się również brytyjskie Ministerstwo Obrony.

„Personel sił bezpieczeństwa USAF zareagował na zgłoszenia, a sytuacja została już opanowana” – poinformowano.

Resort zapewnił, że współpracuje z amerykańskim dowództwem w celu wyjaśnienia okoliczności zdarzenia.

Alarm nastąpił zaledwie kilka dni po przeniesieniu kilkunastu amerykańskich samolotów z pobliskiej bazy RAF Mildenhall. Według doniesień amerykańskich mediów działania te podjęto w związku z zagrożeniami bezpieczeństwa, które mogły mieć związek z Iranem.

Wcześniej Stany Zjednoczone wycofały również bombowce z brytyjskiej bazy RAF Fairford po doniesieniach o przygotowywaniu potencjalnego ataku na obiekt.

Brytyjskie Ministerstwo Obrony poinformowało 14 listopada, że w bazie przywrócono normalne procedury bezpieczeństwa. Amerykańskie i brytyjskie służby nadal wyjaśniają charakter podejrzanej aktywności oraz pochodzenie ewentualnych bezzałogowców.