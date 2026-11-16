Nawrocki: „Rosyjskie dążenia imperialne stanowią realne wyzwanie”

W poniedziałek, 16 listopada, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydent Estonii Ülle Madise, która objęła urząd 12 października 2026 roku. Jednym z najważniejszych tematów rozmów było bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec agresywnej polityki Kremla.

„Polska i Estonia mają także – a nasze spotkanie jest tego dowodem – wspólną ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy” – podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydent przypomniał, że trwająca wojna na Ukrainie jest bezpośrednim przejawem rosyjskiego imperializmu, którego konsekwencje odczuwają także inne państwa regionu.

„Rosyjskie dążenia imperialne stanowią realne wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilności całej Europy” – zaznaczył.

Zdaniem polskiego przywódcy odpowiedzią na zagrożenia musi być dalsza rozbudowa zdolności obronnych i utrzymanie silnych więzi transatlantyckich.

„Dlatego naszym wspólnym priorytetem jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO i rozwijanie własnych zdolności obronnych. Równie ważne jest utrzymanie także silnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy” – powiedział.

Nawrocki podkreślił, że Rosja prowadzi działania nie tylko przy użyciu sił zbrojnych. Zwrócił uwagę na zagrożenia związane z aktami sabotażu, cyberatakami, kampaniami dezinformacyjnymi oraz prowokacjami wymierzonymi w państwa Zachodu.

Szczególne znaczenie przypisał bezpieczeństwu Bałtyku, przez który przebiegają strategiczne połączenia energetyczne i telekomunikacyjne.

„Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim” – zaapelował prezydent RP.

Nawrocki podkreślił również znaczenie skutecznego odstraszania potencjalnego agresora.

„Dla Polski i dla Estonii celem jest budowanie realnych zdolności odstraszania i obrony” – wskazał.

Zaznaczył, że ewentualny atak na którekolwiek państwo NATO musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią całego Sojuszu.

Prezydent Estonii: „Nie jesteśmy naiwni wobec Rosji”

Podobną ocenę zagrożeń przedstawiła prezydent Estonii Ülle Madise, która podkreśliła, że państwa regionu nie mogą ignorować historycznych doświadczeń w kontaktach z Moskwą.

„Nie jesteśmy naiwni, jeżeli chodzi o to, czy Rosja może w przyszłości być krajem miłującym pokój. Krajem, który dotrzymuje międzynarodowych traktatów” – powiedziała.

Estońska przywódczyni zaznaczyła, że zarówno Polska, jak i Estonia mają powody, aby podchodzić do rosyjskich deklaracji ze szczególną ostrożnością.

„Oba nasze kraje wiedzą, że tak nie jest. A zatem naszym wspólnym zadaniem jest wyjaśnianie naszej perspektywy również naszym partnerom” – podkreśliła.

Madise wyraziła przekonanie, że Polska dobrze rozumie obawy Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii dotyczące bezpieczeństwa wschodniej części Europy.

„Mogę w Estonii przekazać, że jesteśmy rozumiani w Polsce, jesteśmy wspierani. Jest tutaj wzajemne zaufanie” – powiedziała.

Podczas spotkania przypomniano również konkretne przykłady polsko-estońskiej współpracy wojskowej.

Polscy piloci uczestniczyli w natowskich misjach Air Policing, chroniących przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Estońscy funkcjonariusze wspierali z kolei Polskę podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w 2021 roku.

Estonia zdecydowała się ponadto na zakup polskich przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, które wzmacniają zdolności obrony powietrznej tamtejszych sił zbrojnych.

„Polska i Estonia już udowodniły, że mogą na siebie liczyć w sytuacjach zagrożenia” – podkreślił Karol Nawrocki.

Prezydenci rozmawiali także o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju infrastruktury regionalnej, w tym inicjatywy Trójmorza.

Nawrocki wskazał, że bezpieczeństwo Europy wymaga nie tylko silnych armii, lecz również odpornych gospodarek, nowoczesnej infrastruktury i niezależności energetycznej.

Ülle Madise podczas wizyty w Warszawie spotkała się również z premierem Donaldem Tuskiem. Estońska prezydent wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie będzie mogła gościć Karola Nawrockiego w Tallinie.