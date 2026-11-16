Nawrocki: „Rosyjskie dążenia imperialne stanowią realne wyzwanie”
W poniedziałek, 16 listopada, w Pałacu Prezydenckim odbyło się spotkanie prezydenta Karola Nawrockiego z prezydent Estonii Ülle Madise, która objęła urząd 12 października 2026 roku. Jednym z najważniejszych tematów rozmów było bezpieczeństwo Europy Środkowo-Wschodniej wobec agresywnej polityki Kremla.
„Polska i Estonia mają także – a nasze spotkanie jest tego dowodem – wspólną ocenę zagrożeń dla bezpieczeństwa Europy” – podkreślił Karol Nawrocki.
Prezydent przypomniał, że trwająca wojna na Ukrainie jest bezpośrednim przejawem rosyjskiego imperializmu, którego konsekwencje odczuwają także inne państwa regionu.
„Rosyjskie dążenia imperialne stanowią realne wyzwanie dla bezpieczeństwa i stabilności całej Europy” – zaznaczył.
Zdaniem polskiego przywódcy odpowiedzią na zagrożenia musi być dalsza rozbudowa zdolności obronnych i utrzymanie silnych więzi transatlantyckich.
„Dlatego naszym wspólnym priorytetem jest wzmacnianie wschodniej flanki NATO i rozwijanie własnych zdolności obronnych. Równie ważne jest utrzymanie także silnego zaangażowania Stanów Zjednoczonych w bezpieczeństwo Europy” – powiedział.
Nawrocki podkreślił, że Rosja prowadzi działania nie tylko przy użyciu sił zbrojnych. Zwrócił uwagę na zagrożenia związane z aktami sabotażu, cyberatakami, kampaniami dezinformacyjnymi oraz prowokacjami wymierzonymi w państwa Zachodu.
Szczególne znaczenie przypisał bezpieczeństwu Bałtyku, przez który przebiegają strategiczne połączenia energetyczne i telekomunikacyjne.
„Musimy wspólnie zadbać o bezpieczeństwo infrastruktury krytycznej na Morzu Bałtyckim” – zaapelował prezydent RP.
Nawrocki podkreślił również znaczenie skutecznego odstraszania potencjalnego agresora.
„Dla Polski i dla Estonii celem jest budowanie realnych zdolności odstraszania i obrony” – wskazał.
Zaznaczył, że ewentualny atak na którekolwiek państwo NATO musi spotkać się ze zdecydowaną odpowiedzią całego Sojuszu.
Prezydent Estonii: „Nie jesteśmy naiwni wobec Rosji”
Podobną ocenę zagrożeń przedstawiła prezydent Estonii Ülle Madise, która podkreśliła, że państwa regionu nie mogą ignorować historycznych doświadczeń w kontaktach z Moskwą.
„Nie jesteśmy naiwni, jeżeli chodzi o to, czy Rosja może w przyszłości być krajem miłującym pokój. Krajem, który dotrzymuje międzynarodowych traktatów” – powiedziała.
Estońska przywódczyni zaznaczyła, że zarówno Polska, jak i Estonia mają powody, aby podchodzić do rosyjskich deklaracji ze szczególną ostrożnością.
„Oba nasze kraje wiedzą, że tak nie jest. A zatem naszym wspólnym zadaniem jest wyjaśnianie naszej perspektywy również naszym partnerom” – podkreśliła.
Madise wyraziła przekonanie, że Polska dobrze rozumie obawy Estonii, Łotwy, Litwy i Finlandii dotyczące bezpieczeństwa wschodniej części Europy.
„Mogę w Estonii przekazać, że jesteśmy rozumiani w Polsce, jesteśmy wspierani. Jest tutaj wzajemne zaufanie” – powiedziała.
Podczas spotkania przypomniano również konkretne przykłady polsko-estońskiej współpracy wojskowej.
Polscy piloci uczestniczyli w natowskich misjach Air Policing, chroniących przestrzeń powietrzną państw bałtyckich. Estońscy funkcjonariusze wspierali z kolei Polskę podczas kryzysu migracyjnego na granicy z Białorusią w 2021 roku.
Estonia zdecydowała się ponadto na zakup polskich przenośnych zestawów przeciwlotniczych Piorun, które wzmacniają zdolności obrony powietrznej tamtejszych sił zbrojnych.
„Polska i Estonia już udowodniły, że mogą na siebie liczyć w sytuacjach zagrożenia” – podkreślił Karol Nawrocki.
Prezydenci rozmawiali także o współpracy w dziedzinie cyberbezpieczeństwa, bezpieczeństwa energetycznego oraz rozwoju infrastruktury regionalnej, w tym inicjatywy Trójmorza.
Nawrocki wskazał, że bezpieczeństwo Europy wymaga nie tylko silnych armii, lecz również odpornych gospodarek, nowoczesnej infrastruktury i niezależności energetycznej.
Ülle Madise podczas wizyty w Warszawie spotkała się również z premierem Donaldem Tuskiem. Estońska prezydent wyraziła nadzieję, że w najbliższym czasie będzie mogła gościć Karola Nawrockiego w Tallinie.
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