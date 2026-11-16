Morawiecki: „Rządy Tuska można zakończyć już jutro!”

Kandydatem na nowego premiera jest były marszałek Sejmu Marek Jurek. Morawiecki przekonuje, że zmiana władzy jest niezbędna do przezwyciężenia kryzysu politycznego i gospodarczego.

„Dość chowania się za plecami kierownika!”

„RZĄDY TUSKA MOŻNA ZAKOŃCZYĆ JUŻ JUTRO!” – napisał w poniedziałek, 16 listopada, Mateusz Morawiecki na X.

Były szef rządu przypomniał, że jego ugrupowanie przedstawiło propozycję powołania nowego gabinetu pod kierownictwem Marka Jurka.

„To szansa na zakończenie drożyzny, rosnącego bezrobocia, zastoju w inwestycjach, eldorado »Kacprzyków« i bezprawia wobec konstytucyjnych instytucji państwa!” – przekonywał polityk.

Morawiecki szczególnie ostro ocenił sytuację wokół Trybunału Konstytucyjnego.

„Polska mierzy się z najpoważniejszym kryzysem konstytucyjnym od lat” – stwierdził.

Jego zdaniem konieczne jest nie tylko odsunięcie obecnej ekipy od władzy, lecz także wyjaśnienie odpowiedzialności za działania, które polityk uważa za naruszające porządek prawny.

„Naprawę sytuacji trzeba zacząć od odsunięcia od władzy tych, którzy odpowiadają za ten chaos, a następnie rozliczenia i ukarania winnych zgodnie z prawem” – napisał.

Były premier przypomniał, że Rozwój Plus proponuje powołanie rządu przejściowego, utworzenie komisji śledczej oraz przeprowadzenie po wyborach zmian w Trybunale Konstytucyjnym.

„Rozwój Plus przedstawił konkretny plan: nowy rząd, komisja śledcza, a po wyborach – reset w Trybunale Konstytucyjnym” – podkreślił.

Apel do koalicji rządzącej

Morawiecki skierował również apel do przedstawicieli obecnej koalicji rządzącej, którzy w ostatnich tygodniach krytykowali sytuację polityczną w kraju.

„Jutrzejsze głosowanie to test nie tylko dla opozycji, ale również dla tych z koalicji rządowej, którzy otwarcie apelowali w ostatnich tygodniach o zakończenie tego chaosu” – ocenił.

Następnie zwrócił się do parlamentarzystów w jeszcze ostrzejszym tonie.

„DOŚĆ CHOWANIA SIĘ ZA PLECAMI »KIEROWNIKA«! ZA SŁOWAMI MUSZĄ IŚĆ CZYNY” – zaapelował.

„Czas wybrać: Polska, czy partyjne interesy. Rozliczenie, czy współudział” – zakończył swój wpis.

Wniosek o konstruktywne wotum nieufności został złożony 9 listopada i otrzymał numer druku sejmowego 3354. Podpisali się pod nim parlamentarzyści różnych ugrupowań, między innymi politycy Rozwoju Plus, PiS i Konfederacji.

Aby odwołać rząd Donalda Tuska i jednocześnie wybrać Marka Jurka na nowego premiera, wniosek musi uzyskać poparcie co najmniej 231 posłów.

Sam kandydat na premiera deklarował wcześniej gotowość pokierowania przejściowym gabinetem, który miałby doprowadzić do uspokojenia sytuacji politycznej i przeprowadzenia wyborów parlamentarnych w 2027 roku.

Według opublikowanego harmonogramu sejmowego debata nad wnioskiem ma rozpocząć się we wtorek o godz. 15.00, a głosowanie zaplanowano po godz. 16.45.