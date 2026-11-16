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Polityka

Nerwowe narady rządy po zablokowaniu przelewów TK przez BNP

Narodowy Bank Polski wstrzymał realizację wszystkich zleceń płatniczych dotyczących rachunków Trybunału Konstytucyjnego. Decyzja wywołała konsternację w obozie Donalda Tuska.

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Anna Korwin-Piotrowska
Anna Korwin-Piotrowska · fot. Screenshot - YouTube (Radio Opole)

Jak informuje Onet, przedstawiciele rządu rozpoczęli narady nad rozwiązaniem problemu, ale obowiązujące przepisy znacznie ograniczają możliwości działania. W tle pozostaje spór o legalność odsunięcia prezesa TK Bogdana Święczkowskiego i wiceprezesa Bartłomieja Sochańskiego.

W poniedziałek, 16 listopada, NBP poinformował, że jego Departament Prawny przeanalizował sprzeczne dokumenty dotyczące osób upoważnionych do dysponowania pieniędzmi Trybunału.

„W wyniku tej analizy wypracowane zostało stanowisko, zgodnie z którym zachodzą przesłanki wstrzymania realizacji przez NBP zleceń płatniczych dokonywanych przez Trybunał Konstytucyjny” – przekazał bank centralny.

Rzecznik NBP Maciej Antes wyjaśnił, że decyzja dotyczy wszystkich dyspozycji, niezależnie od tego, kto je składa.

„NBP nie jest właściwy do rozstrzygnięcia sporu dotyczącego kierowania Trybunałem Konstytucyjnym” – podkreślił.

Problem powstał po zarządzeniach Anny Korwin-Piotrowskiej z 30 października, dotyczących przerwy w czynnościach Święczkowskiego i Sochańskiego. Obaj kwestionują ich legalność. Święczkowski przekazał NBP również rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego z 10 listopada uchylające te zarządzenia. Jego skuteczność pozostaje przedmiotem sporu.

Według ustaleń Onetu w rządzie rozpoczęły się pilne konsultacje dotyczące możliwości odblokowania środków.

Do sprawy odniosła się Hanna Gronkiewicz-Waltz, była prezes NBP, obecnie europosłanka KO.

„Minister Finansów może skierować środki przeznaczone dla sędziów Trybunału Konstytucyjnego do innego banku, choćby do BGK. Nie ma obowiązku posiadania rachunku w NBP” – napisała na X.

Rozmówcy Onetu z obozu władzy wskazują jednak, że takie rozwiązanie napotyka przeszkody prawne.

 

Zgodnie z art. 196 ustawy o finansach publicznych zasadnicza obsługa rachunków bieżących państwowych jednostek budżetowych pozostaje obecnie w NBP. Przepisy przewidują możliwość przejęcia tej obsługi przez BGK dopiero po przyjęciu przez Polskę euro. Rachunek pomocniczy nie rozwiązuje więc automatycznie problemu wykonywania wydatków budżetowych TK.

Nieoficjalnie w otoczeniu rządu rozważane są również inne scenariusze, w tym działania prokuratury.

Decyzję NBP skrytykował minister finansów Andrzej Domański.

„Narodowy Bank Polski powinien prowadzić politykę pieniężną, a nie politykę” – powiedział.

Z kolei minister sprawiedliwości Waldemar Żurek ocenił działania banku jako element „anarchizacji Trybunału Konstytucyjnego”.

Anna Korwin-Piotrowska potwierdziła w rozmowie z Radiem ZET, że część faktur Trybunału nie została zapłacona.

„Obecnie Trybunał nie ma możliwości wykonywania płatności komukolwiek, również za usługi, które były świadczone przez podmioty trzecie” – przyznała.

Zapowiedziała jednocześnie podjęcie działań zmierzających do wznowienia płatności, zapewniając, że należności, w tym wynagrodzenia pracowników TK, zostaną uregulowane w najbliższych dniach.

Źródło: mp/Onet, Radio ZET, Fronda.pl

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