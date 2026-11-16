Kobieta opowiedziała o traumatycznych wydarzeniach w rozmowie z Polsat News. Szpital przyznał, że doszło do naruszenia procedur, a sprawą zajęły się prokuratura, Rzecznik Praw Pacjenta i Rzecznik Praw Obywatelskich.

Matka opowiada o dramacie po stracie dziecka

Joanna Tylman trafiła do szpitala z powodu komplikacji we wczesnej ciąży. Po dwóch dniach straciła dziecko. Ponieważ musiała zaopiekować się pozostałymi dziećmi, zdecydowała się na wypis ze szpitala.

Wówczas pielęgniarka miała wręczyć jej przezroczysty pojemnik z ciałem zmarłego dziecka.

„Zapytałam, co ja mam z tym zrobić. Wtedy pielęgniarka powiedziała, że trzymać w lodówce, tak jak oni trzymają” – relacjonowała kobieta w Polsat News.

Pacjentka opowiedziała również o wyjściu ze szpitala w towarzystwie córki.

„Wtedy wyszłam ze szpitala, szłam korytarzami z córką i córka zakryła ten pojemnik bluzą. Ludzi tłum, szłyśmy z pierwszego piętra. To było najgorsze, iść między tymi ludźmi ze swoją historią, ze swoją tragedią” – wspominała.

Przez cały weekend ciało dziecka pozostawało w domowej lodówce. Dopiero w poniedziałek, kiedy kobieta wróciła po dokumenty, dowiedziała się, że odbiorem ciała mógł zająć się bezpośrednio zakład pogrzebowy.

„Powiedziano mi, że mogę już przysłać zakład pogrzebowy po ciało. Szczęka mi opadła. Powiedziałam, że kazałyście mi to ciało zabrać w sobotę, że mam je ze sobą” – opowiadała.

Reakcja Biura Rzecznika Praw Pacjenta

Rzecznik prasowy Biura Rzecznika Praw Pacjenta Konrad Madejczyk nie krył oburzenia.

„To jest horror, jeżeli pacjentce każe się zabrać zmarłe dziecko do domu i przetrzymywać je w zamrażarce. To trudne do wytłumaczenia i do wyjaśnienia. Jesteśmy przekonani, że doszło do złamania praw pacjenta” – powiedział Polsat News.

Dyrektor suwalskiego szpitala Adam Szałanda potwierdził, że do zdarzenia doszło w lipcu i naruszono obowiązujące procedury.

„Przykro o tym mówić, ale takie zdarzenie miało miejsce w naszym szpitalu” – przyznał w rozmowie z Radiem Białystok.

Poinformował, że sprawą zajęła się komisja etyki, a wobec odpowiedzialnego pracownika rozpoczęto procedurę rozwiązania stosunku pracy.

Joanna Tylman domaga się zadośćuczynienia za naruszenie jej godności. Reprezentuje ją adwokat Olaf Szczypiński.

Prokuratura Rejonowa w Suwałkach prowadzi postępowanie w sprawie podejrzenia znieważenia zwłok. Dotychczas nikomu nie przedstawiono zarzutów.