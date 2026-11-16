Bruksela zatwierdziła rekordowe 8 miliardów euro dla Ukrainy

Jak podano, około 5 miliardów euro z zatwierdzonej kwoty pochodzi z mechanizmu pożyczkowego na 2026 rok. Warunkiem uruchomienia finansowania było zrealizowanie przez Kijów ponad 20 uzgodnionych etapów reform.

Warunki Brykseli

„Rada przyjęła dziś decyzję, która umożliwi Kijowowi otrzymanie wkrótce nieco mniej niż 8 miliardów euro w ramach Ukraine Facility” – poinformowano w oficjalnym komunikacie Rady Unii Europejskiej.

Jak podkreślono, będzie to „największa dotychczas pojedyncza wypłata dla Ukrainy dokonana przez UE w ramach tego instrumentu”.

Bruksela uzależniła przekazanie środków od realizacji reform określonych w tzw. Planie dla Ukrainy.

„Wypłata następuje po zrealizowaniu przez Ukrainę ponad 20 uzgodnionych etapów dotyczących reform w kluczowych obszarach” – przekazała Rada UE.

Obejmują one między innymi funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości, walkę z korupcją i praniem pieniędzy, nadzór nad rynkami finansowymi oraz zarządzanie majątkiem publicznym.

Zobowiązania Kijowa

Kijów zobowiązał się również do zmian w administracji, polityce regionalnej, energetyce, rolnictwie, cyfryzacji i ochronie środowiska.

Środki mają służyć utrzymaniu stabilności finansowej państwa, funkcjonowaniu administracji oraz odbudowie gospodarki zniszczonej przez rosyjską agresję.

Do decyzji odniósł się premier Ukrainy Serhij Korecki.

„Spodziewamy się transzy w najbliższym czasie. Łącznie z nią Ukraina otrzyma w tym roku 13,57 miliarda euro w ramach Ukraine Facility” – poinformował szef ukraińskiego rządu.

Podziękował także instytucjom unijnym za przyjęcie decyzji.

„Kluczowe jest utrzymanie tempa i realizacja kolejnych wskaźników Planu dla Ukrainy, od których zależy dalsze finansowanie” – zaznaczył.

Zadowolenie wyraził również prezydent Wołodymyr Zełenski, który podkreślił znaczenie europejskich pieniędzy dla funkcjonowania państwa podczas wojny.

„Stabilność finansowa Ukrainy jest kluczem do zagwarantowania naszego wspólnego europejskiego bezpieczeństwa” – oświadczył.

Szczegóły programów pomocowych

Program Ukraine Facility uruchomiono 1 marca 2024 roku. Jego pierwotny budżet na lata 2024–2027 wynosił 50 miliardów euro, z czego około 33 miliardy przewidziano jako pożyczki, a 17 miliardów jako bezzwrotne wsparcie.

W lipcu 2026 roku Rada UE uwzględniła w programie dodatkowe 8,3 miliarda euro finansowania pożyczkowego.

Nowa wypłata jest dziewiątą regularną transzą programu. Po jej przekazaniu łączna pomoc udzielona Ukrainie w ramach Planu dla Ukrainy od połowy 2024 roku przekroczy 40 miliardów euro.

Finansowanie pożyczkowe oznacza także zobowiązania dla Unii Europejskiej. Środki z nowego mechanizmu wsparcia pozyskiwane są poprzez zadłużanie się UE na rynkach kapitałowych, z zabezpieczeniem w budżecie unijnym. Koszty obsługi tego zadłużenia mają być pokrywane z budżetów UE, natomiast spłata kapitału przez Ukrainę została powiązana z uzyskaniem reparacji wojennych od Rosji.

Decyzja Rady UE z 16 listopada formalnie zatwierdza uruchomienie kolejnej transzy, ale nie oznacza, że pieniądze zostały już przelane na ukraińskie rachunki.