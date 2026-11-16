Jak podkreślił rzecznik głowy państwa Rafał Leśkiewicz, rozmowy nie mogą odbywać się w atmosferze, którą Pałac Prezydencki określa jako siłowe przejmowanie jednej z najważniejszych instytucji państwowych.

Dwa warunki prezydenta

W poniedziałkowej rozmowie na antenie Radia ZET Rafał Leśkiewicz przypomniał, że Karol Nawrocki pozostaje otwarty na dialog z premierem. Warunkiem spotkania jest jednak wycofanie funkcjonariuszy policji spod Trybunału Konstytucyjnego oraz umożliwienie wejścia do budynku sędziom, których Pałac Prezydencki uznaje za prawowitych członków TK.

– Nie może być policji przed TK. Nie żyjemy w stanie wojennym, to nie jest 1981 rok – oświadczył rzecznik prezydenta.

Według Leśkiewicza spełnienie obu warunków pozwoliłoby rozpocząć bezpośrednie rozmowy na temat rozwiązania narastającego kryzysu konstytucyjnego.

Pałac Prezydencki nie zamyka drzwi przed Tuskiem

Propozycja spotkania pojawiła się 3 listopada, po posiedzeniu Rady Bezpieczeństwa Narodowego. Donald Tusk zaproponował wówczas prezydentowi rozmowę w cztery oczy, która miałaby doprowadzić do zmniejszenia napięć politycznych.

Stanowisko Karola Nawrockiego przekazał następnie szef Kancelarii Prezydenta Zbigniew Bogucki podczas kontaktów z szefem KPRM Janem Grabcem. Przedstawiciele rządu krytycznie ocenili jednak uzależnianie rozmów od wcześniejszych ustępstw.

Leśkiewicz zaznaczył, że prezydent nigdy nie odmawiał premierowi spotkania. Jednocześnie podtrzymał stanowisko, że najpierw muszą zostać spełnione warunki dotyczące funkcjonowania Trybunału.

– Pan prezydent jest gotowy na spotkanie z panem premierem – zapewnił rzecznik, sprzeciwiając się jednocześnie prowadzeniu rozmów w obecnej atmosferze sporu o TK.