Od oskarżeń do zaproszenia na opłatek

Jeszcze 11 listopada Donald Tusk publicznie zapraszał Karola Nawrockiego wraz z rodziną do swojego domu w Sopocie.

„Podzielmy się opłatkiem przed Wigilią, porozmawiajmy” – proponował premier.

Dzień później przekonywał: „Nie lękaj się, prezydencie, ja ci nic nie zrobię w czasie takiego spotkania”.

Jednak już 13 listopada, pytany o prezydenckie konsultacje dotyczące Trybunału Konstytucyjnego, oznajmił, że nie zamierza w nich uczestniczyć.

„Sprawa Trybunału Konstytucyjnego jest rozstrzygnięta” – stwierdził.

Równocześnie gwałtownie zaostrzył retorykę po zawetowaniu przez Nawrockiego ustawy dotyczącej blokowania nielegalnych treści w internecie.

14 listopada napisał, że z decyzji prezydenta zadowoleni są między innymi „hejterzy, rosyjskie farmy trolli, pedofile” i lobbyści.

Taki sposób prowadzenia polityki, polegający na przechodzeniu w ciągu kilku dni od zaproszeń do ostrych oskarżeń, a następnie do próśb, rodzi pytanie o konsekwencję i skuteczność premiera.

„Nie chcę już dłużej błagać”

W poniedziałek, 16 listopada, Tusk opublikował kolejne nagranie. Tym razem, komentując prezydenckie weto wobec ustawy wdrażającej część przepisów Digital Services Act, przyjął niemal błagalny ton.

„Nie chcę już dłużej błagać, ale jestem gotów codziennie chodzić do pana prezydenta i tłumaczyć” – oświadczył.

Następnie odwołał się do sytuacji rodzinnej Karola Nawrockiego.

„Panie prezydencie, przecież pan też ma dzieci. Liczę na pana przyzwoitość i zdrowy rozsądek” – powiedział, sugerując, że bez nowych przepisów państwo nie dysponuje wystarczająco skutecznymi narzędziami nakazywania usuwania nielegalnych materiałów z internetu, w tym treści zagrażających dzieciom, co jest oczywistą nieprawdą. Starszą Panią zgłoszoną przez Jerzego Owsiaka policja znalazła przecież w kilka godzin. Podobnie zdarzyło się w przypadku potrącenia kobiety przez samochód.

Nawrocki uzasadnił swoje weto obawą przed przyznaniem administracji zbyt szerokich uprawnień do blokowania wypowiedzi, a w określonych przypadkach również całych domen internetowych. Prezydent wskazał na konieczność skutecznej kontroli sądowej i ochrony wolności słowa.

Problemem jest więc nie sam cel ochrony dzieci, lecz sposób, w jaki rząd zamierzał go osiągnąć.

Ostatnie wypowiedzi Tuska pokazują wyraźną zmianę politycznej taktyki. Premier, który jeszcze kilka dni temu uznawał sprawę TK za rozstrzygniętą i odrzucał rozmowy organizowane przez Pałac Prezydencki, dziś deklaruje „gotowość” codziennego zabiegania o zgodę Nawrockiego w sprawie innej ustawy.

Zamiast spokojnych negocjacji i przygotowania przepisów możliwych do zaakceptowania przez obie strony mamy kolejne emocjonalne wystąpienia. Trudno nie dostrzec w tym oznak politycznej bezradności szefa rządu wobec prezydenta, który nie zamierza ustępować pod bezpodstawną presją.