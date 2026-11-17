Wczoraj odbył się pogrzeb rodziców i siostry Michała O., który najpierw zamordował najbliższych w Ostrowcu Świętokrzyskim, a następnie strzelał do przypadkowych przechodniów na krakowskim rynku. Dotychczas wciąż nikt z rodziny nie wyraził gotowości do organizacji pogrzebu samego zamachowca. W takiej sytuacji zająć powinny się tym lokalne władze. Prezydent Krakowa Łukasz Gibała ma jednak inny pomysł, którego realizacji chce się podjąć.

–„To jest decyzja rodziny. Jeśli ona nie zdecyduje się odebrać ciała i zrobić tego pochówku, to będę wnioskował, żeby miasto nie organizowało takiego pogrzebu, tylko żeby przekazać to ciało na cele medyczne, na cele naukowe”

– ogłosił.

Włodarz zapowiedział skierowanie do Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego pytań o zainteresowanie uczelni potencjalnym przyjęciem ciała do badań.

Rzecznik rządu sceptycznie o zapowiedzi Gibały

Do sprawy odniósł się dziś w programie „Graffiti” na antenie Polsat News rzecznik rządu Adam Szłapka, który podkreślił, że „tego typu sprawy są regulowane w Polsce przez przepisy”. Zaznaczył, iż „być może te przepisy wymagają zmian w takim zakresie”.

– „Natomiast przepisy dotyczące pochówku, decyzji które podejmuje rodzina czy osoby najbliższe, czy osoby do tego uprawnione, one funkcjonują i niezależnie od apeli poszczególnych osób, nie można robić tego typu rzeczy wbrew prawu”

– powiedział.