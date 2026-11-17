Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która „zawiesiła” w czynnościach służbowych prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oświadczając, że przejmuje kierownictwo nad tą instytucją, zwołała na dziś spotkanie, sama określając je posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W jego trakcie wybrani przez obecną większość sędziowie mają zająć się wnioskiem prokuratury o uchylenie immunitetu oraz zgodę na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie prezesa Bogdana Święczkowskiego. Na antenie Telewizji wPolsce24 do sprawy odniósł się sam prezes TK.

– „Pragnę państwa poinformować, że tak naprawdę trwa dalszy ciąg groteski. Bo nie wiemy, gdzie się to zgromadzenie ogólne – w cudzysłowie to spotkanie towarzyskie – ma odbyć. Ja wczoraj dostałem SMS-a od pani Korwin Piotrowskiej, że część czy może całość zgromadzenia ogólnego ma się odbyć w Sądzie Okręgowym w Warszawie i że tam mogę się pojawić o godzinie 12:00, żeby wygłosić oświadczenie wobec tych uzurpatorów”

– powiedział.

„Będzie oczekiwać samochód służbowy”

Jak podaje portal wPolityce.pl, wiadomość ta brzmiała następująco: „Panie Sędzio, informuję, że posiedzenie Zgromadzenia Ogólnego w części poświęconej o 12.00 Pana wysłuchaniu odbędzie się w Sądzie Okręgowym w Warszawie przy Alei Solidarności 127 w sali 314M. Przed Trybunałem od godziny 11.30 będzie oczekiwać samochód służbowy. Proszę o kontakt do jutra do godziny 9.00 jeśli zechciałby Pan skorzystać z takiej formy transportu. Anna Korwin-Piotrowska”.

Absurdów jest znacznie więcej. Jak zauważył prezes Święczkowskim, w zwołanym na dziś „zgromadzeniu” udział bierze ośmiu sędziów, z których pięcioro występuje w tej sprawie jako poszkodowanych, a trzech kierowało zawiadomienie.

– „Czyli sądzą swoją sprawę”

– podkreślił.

Przyznał, że działania te przypominają mu „metody państwa bolszewickiego”.

Dojdzie do zatrzymania prezesa TK?

Prezes Trybunału Konstytucyjnego zapewnił przy tym, że jest przygotowany na wszelkie działania rządzących.

– „Jeżeli się przekracza pewne granice, to już nie można się cofnąć. Trzeba iść do przodu, a kiedy się prze do przodu, to później nad przepaścią nie ma kto się jak powstrzymać”

– mówił o poczynaniach obozu Donalda Tuska.

– „Jestem spakowany na wszelki wypadek, gdyby mnie chcieli zatrzymywać i tymczasowo aresztować. Biorę to pod uwagę, że to są ludzie, dla których nie ma już żadnych hamulców, którzy zrobią wszystko, żeby osiągnąć zamierzony cel. (...) Ale będzie lepiej. Ja jestem wiecznym optymistą i nie ulegnę tej presji. Wrócimy jeszcze do czasów rządów Konstytucji i prawa”

– dodał.