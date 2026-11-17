-W czerwcu wezwaliśmy GPEC do dobrowolnego usunięcie instalacji i przywrócenia obiektu do poprzedniego stanu. Mimo że władze spółki znały wcześniej rzeczywisty stan prawny nieruchomości zdecydowały o rozpoczęciu inwestycji, powoływały się na "umowy przyłączeniowe z klientami". I choć plan zagospodarowania tego terenu wykluczał budownictwo mieszkaniowe to inwestycję nazwano "Budową osiedlowej sieci ciepłowniczej wraz z przyłączami". Jakie osiedle? Jacy klienci? Może GPEC też jest ofiarą b. prezydenta, sala sądowa to najlepsze miejsce na spotkanie z panem Karnowskim -mówi portalowi 'wybrzeze24.pl" prezes SKT ,Bartłomiej Białaszczyk.

W pozwie, który w pazdzierniku b. roku trafił do I Wydziału Cywilnego Sądu Okręgowego w Gdańsku, Sopocki Klub Tenisowy wnosi o usunięcie przez Gdańskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej naruszenia prawa użytkowania wieczystego i doprowadzenie nieruchomości do stanu poprzedzającego zainstalowanie rurociągów i węzła cieplnego. Jak podnosi w pozwie pełnomocnik stowarzyszenia, mec. Adam Tułodziecki ,SKT informował pozwanego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji o swoim prawie użytkowania wieczystego oraz sprzeciwiał się instalacji urządzeń przesyłowych na sportowych działkach klubu. Mimo to GPEC kontynuował inwestycję...

Sopocki Klub Tenisowy wnosi też przeprowadzenie dowodu z opinii biegłego, że infrastruktura cieplna GPEC na kortach klubu jest "bezcelowa, nie może bowiem służyć ogrzewaniu obiektów jakie mogłyby powstać na tej nieruchomości", gdyż byłaby uzasadniona jedynie wówczas "gdyby wskazany grunt był przeznaczony pod budownictwo mieszkaniowe bądz pod hotele".

Tymczasem, co SKT podnosi w pozwie, "instalacja pozwanego niczemu nie służy, w szczególności nie są nią zasilane żadne budynki powoda ani też inne budynki znajdujące się na gruntach sąsiednich, a nadto plan zagospodarowania przestrzennego dla nieruchomości nie przewiduje jej zabudowy budynkami, których zasilanie w ciepło uzasadniałoby wybudowanie tego rodzaju instalacji".

Ponieważ przeznaczenie gruntów, wynikające z uchwalonego planu zagospodarowania przestrzennego, nie daje żadnych podstaw do uzbrajania otwartych kortów w sieć ciepłowniczą, prezes Białaszczyk pyta publicznie:- Z jakich więc powodów administracja Karnowskiego postanowiła zbudować na sopockich kortach "osiedlową sieć ciepłowniczą"? To są otwarte korty letnie, które nie wymagają żadnego ogrzewania ,o jakie szachrajstwo chodzi w tym przypadku, co pan knuł i z kim panie Karnowski na obiekcie SKT?

Pozew ,który SKT złożył w gdańskim sądzie przeciw GPEC, może ujawnić nieznane publicznie okoliczności zamachu .prezydenta na niezależne stowarzyszenie. Wyjaśnić nie tylko okoliczności wydatkowania przez spółkę komunalną milionów złotych na uzbrojenie terenu wyłączonego z inwestycji. W tle są też emocję związane z przejęciem władztwa nad 4 hektarami gruntu tuż przy sopockiej plaży. Istotnym tropem prawdziwych intencji b. prezydenta, który może pojawić się na sali sądowej ,może być zarejestrowana rozmowa jednego z działaczy klubu z trójmiejskim biznesmenem. Nader ciekawa...

-Kłamstwami wobec SKT wybrukowana jest ten epizod kariery politycznej obecnego wiceministra Karnowskiego .Nikt w SKT kortów z Sopotu nie miał zamiaru "wywozić", o plany Karnowskiego będziemy pytać w sądzie -zapowiada prezes SKT.