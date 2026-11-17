Po próbie siłowego przejęcia kontroli nad Trybunałem Konstytucyjnym przez rządzących, posłowie Rozwoju Plus skierowali do sejmu wniosek o konstruktywne wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska, proponując przy tym, by na czele rządu technicznego stanął b. marszałek Sejmu Marek Jurek. Wnioskiem tym Sejm zajmie się dziś – dzień po rozmowach w Belwederze na temat kryzysu w TK, w których udział wzięli nie tylko przedstawiciele opozycji, ale również ugrupowań tworzących koalicję rządzącą: PSL i Polski 2050. Czy dziś może więc dojść do odwołania Rady Ministrów?

– „Wczoraj w Belwederze przedstawiłem taką możliwość otwarcie Paszykowi, Sroce i Ślizowi mówiąc, że nasze rozmowy są praktycznie o niczym, jeśli nie ma w Sejmie 307 głosów za zmianą konstytucji”

– powiedział w rozmowie z portalem wPolityce.pl prof. Przemysław Czarnek.

Odpowiedź reprezentantów obozu władzy nie napawa optymizmem opozycji.

– „Mówiłem, że alternatywą jest tylko zmiana rządu. Zapytałem wprost czy poprą wraz z nami wniosek Rozwoju Plus i kandydaturę Marka Jurka. Odpowiedzieli publicznie z niemałym oburzeniem, że absolutnie nie poprą. Zatem szanse na upadek rządu są praktycznie żadne”

– zdradził wiceprezes PiS.