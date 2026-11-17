Były prezydent gościł na antenie Radia ZET, gdzie w rozmowie z red. Bogdanem Rymanowskim odniósł się m.in. do próby siłowego przejęcia Trybunału Konstytucyjnego.
– „Słyszałem ostatnią opowieść pana premiera, mówiąc szczerze o bezprawiu absolutnym, jakiego dopuścił się w Trybunale Konstytucyjnym. Jego wystąpienie później, które brzmiało jak wystąpienie gen. Jaruzelskiego na ogłoszenie stanu wojennego”
– powiedział.
Red. Rymanowski dopytywał swojego gościa, czy porównuje on premiera Tuska do gen. Jaruzelskiego.
– „Porównuję wystąpienie”
– zaznaczył Andrzej Duda.
Dziennikarz zauważył, że to „trochę inny system był”.
– „Był troszeczkę inny system, ale bardzo podobna retoryka. Bezprawie, brutalna siła, łamanie wszelkich zasad, łamanie konstytucji, prawa i tłumaczenie, że tak będzie lepiej dla ludzi”
– stwierdził były prezydent.
„Brzydka zagrywka” premiera
Andrzej Duda był też pytany o absurdalne zaproszenie do mieszkania szefa rządu, jakie skierował on do głowy państwa.
– „To prezydent zdecyduje. To jest taka polityczna zagrywka. Uważam, że prezydent powinien się głęboko nad tym zastanowić, jak sytuację rozegrać. Brzydka zagrywka, bo w kontekście Świąt Bożego Narodzenia. Ja odbiłbym piłeczkę jakoś dlatego uważam, że trzeba się nad tym zastanowić”
– ocenił poprzednik Karola Nawrockiego.
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