Jesienią 1984 roku uczniowie Zespołu Szkół Zawodowych we Włoszczowie podjęli decyzję, która wymagała od nich niezwykłej odwagi. W odpowiedzi na próby usunięcia krzyży z klas rozpoczęli strajk okupacyjny. Wiedzieli, że ich sprzeciw może mieć poważne konsekwencje. Ryzykowali nie tylko ocenami, ale także maturą, możliwością podjęcia studiów i dalszą przyszłością. Jedną z liderek protestu była Alicja Groszek, w którą w filmie wciela się Sara Lityńska.

Historia, która pozostaje aktualna

Twórcy nie chcą opowiadać wyłącznie o wydarzeniach z 1984 roku. W centrum filmu stawiają pytania o odwagę, własne przekonania i presję otoczenia – problemy, z którymi młodzi ludzie mierzą się również współcześnie. Potrzeba akceptacji, oczekiwania grupy i obawa przed odrzuceniem sprawiają, że obrona własnych wartości nie zawsze jest łatwa, niezależnie od czasów.

– „Egzamin '84" to opowieść uniwersalna, z pytaniem, które zadaje sobie każdy człowiek w różnych momentach próby: czy mam odwagę bronić tego, co w moim życiu najistotniejsze? Wybieram prawdę czy złudzenie? Wygodę czy odpowiedzialność? – mówi Przemysław Wręźlewicz, dyrektor Rafael Film, dystrybutora produkcji.

Film opowiada o odwadze, przyjaźni, odpowiedzialności i wierności własnym przekonaniom. Stawia pytania aktualne niezależnie od pokolenia: milczeć czy stanąć w obronie wartości? Wybrać wygodę czy odpowiedzialność?

– To piękna historia o ludziach, którzy wspólnie stanęli w obronie swoich wartości. Każda taka inicjatywa powinna budzić podziw – mówi Sebastian Fabijański, który wciela się w jedną z postaci filmu.

Reżyser Mateusz Olszewski podkreśla, że bohaterowie wydarzeń z Włoszczowy musieli zdać znacznie trudniejszy egzamin niż szkolna matura.

– Mieli odwagę stanąć w obronie wiary, ryzykując własne marzenia i przyszłość. To wyjątkowa lekcja dojrzałości – mówi reżyser.

Gwiazdy polskiego kina w prawdziwej historii

„Egzamin '84", realizowany wcześniej pod tytułem „Znak sprzeciwu", jest największym projektem w historii Rafaela. W rolę Alicji Groszek wcieliła się Sara Lityńska. Na ekranie zobaczymy również Sebastiana Fabijańskiego, Rafała Zawieruchę, Mirosława Zbrojewicza, Magdalenę Duszak, Mieczysława Hryniewicza, Dominikę Kluźniak i Marię Świłpę. Reżyserem filmu jest Mateusz Olszewski, a współautorką scenariusza Angelika Olszewska.

Tysiące osób wsparły produkcję

„Egzamin '84" to także wyjątkowy przykład społecznego zaangażowania w powstawanie kina. W produkcję zaangażowało się około 1300 osób, a jej realizację wsparło kilka tysięcy darczyńców z Polski i zagranicy. Film jest największą polską fabularną produkcją sfinansowaną ze zbiórki społecznościowej.

– To pokazuje, że jest rzesza ludzi, którzy uwierzyli, że historia młodych mieszkańców Włoszczowy powinna trafić również do współczesnego widza – podkreśla Andrzej Sobczyk, prezes Stowarzyszenia Rafael. I dodaje: – Na finiszu prac nad filmem prosimy o wsparcie finansowe „Egzaminu '84" wszystkich, którzy chcą i mogą nam pomóc zamknąć budżet produkcji. Wierzę, że ten film dotknie wielu serc!

„Egzamin '84" trafi do kin w całej Polsce 5 lutego 2027 roku. To historia młodych ludzi, którzy przekonali się, że najważniejsze egzaminy nie odbywają się w szkolnej ławce, lecz przychodzą wtedy, gdy trzeba zdecydować, czy pozostać wiernym własnym przekonaniom.

Szczegółowe informacje o filmie i zbiórce dostępne są na stronie: : Egzamin '84 – historia, z której możemy być dumni!