Maria Minakowska – dawniej Marek Minakowski – to transpłciowa aktywistka, która stara się wdrażać postulaty ruchu LGBT w życie Kościoła katolickiego. Kilka miesięcy temu zrobiło się o niej głośno po tym, jak została sekretarzem Zespołu Synodalnego na zwołanym przez kard. Grzegorza Rysia II Synodzie Duszpasterskim Archidiecezji Krakowskiej. Jak wówczas podkreślała, jej celem jest „zmienianie Kościoła od środka”.

Postępowanie ws. możliwej herezji

Aktywistka w swoich publikacjach w Internecie często próbuje uzasadniać swoją tranzycję na gruncie teologii. Proces „zmiany” płci porównywała nawet do zmartwychwstania. W reakcji na te publikacje jeden z wiernych skierował do Kurii Tarnowskiej zawiadomienie o wprowadzanie zamętu doktrynalnego, a ta zdecydowała się wszcząć postępowanie ws. możliwego wykroczenia przeciw wierze. O piśmie od delegata bpa Andrzeja Jeża w sprawie norm dot. herezji, apostazji i schizmy poinformowała sama aktywistka. „Gazeta Wyborcza” donosi, że w ramach postępowania wpisy Minakowskiej badało dwóch powołanych biegłych: teolog ks. prof. Janusz Królikowski i etyk ks. dr Adam Kłoś.