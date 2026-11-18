W rozmowie z Interią informacje na temat pozwolenie na broń do celów sportowych, pozwalającego Oksińskiemu legalnie posiadać aż 10 stuk broni palnej, potwierdził naczelnik Małopolskiego Wydziału ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej prok. Eryk Stasielak.

– „Michał Oksiński miał pozwolenie na broń do celów sportowych, na 10 sztuk broni palnej”

– czytamy.

Zamachowiec z Krakowa zdobył pozwolenie na broń w styczniu. 6 marca kupił pierwszy egzemplarz broni, a w chwili zamachu posiadał karabin AR15 i pistolet glock. Pozwolenie na 11 sztuk broni miał też ojciec zamachowca, który trzymał ją w mieszkaniu.

Gen. Polko: Totalny odjazd

Już 8 listopada, w wywiadzie dla Wprost na absurdalność tej sytuacji uwagę zwracał gen. Roman Polko.

– „Jedna rzecz mnie od początku zastanawia w tej historii – jak dzielnicowy reagował na tę sytuację i czy kontrole w tym domu były prowadzone tak, jak powinny. 24-latek z pozwoleniem na broń, który w mieszkaniu ma cały arsenał, to totalny odjazd”

– zauważył były dowódca GROM.