Spór wybuchł po wtorkowym głosowaniu, w którym Sejm odrzucił wniosek Rozwoju Plus o odwołanie gabinetu Donalda Tuska i powołanie Marka Jurka na stanowisko premiera. Za wnioskiem opowiedziało się 200 posłów, przeciw było 242. W głosowaniu nie uczestniczyło dziesięciu parlamentarzystów PiS, co wywołało krytykę ze strony byłego premiera.

Morawiecki, występując w programie „Pytania o Polskę” na antenie telewizji wPolsce24, zarzucił swojej dawnej partii rozbieżność między deklaracjami o konieczności odsunięcia Tuska od władzy a rzeczywistą mobilizacją parlamentarzystów.

„PiS bardzo wiele mówi o obaleniu Tuska, a jak jest pierwsze w tej kadencji Sejmu wotum nieufności wobec Donalda Tuska, to nie ma pełnej mobilizacji” – stwierdził.

Były premier podkreślił, że rozumie pojedyncze nieobecności, ale absencję większej grupy parlamentarzystów uznał za trudną do zaakceptowania.

„To bardzo słabo świadczy, bardzo dziwnie, że tych posłów PiS-u nie było na głosowaniu o odwołanie Donalda Tuska” – ocenił.

Morawiecki powtórzył swoje zarzuty we wpisie na X.

„W tak ważnej sprawie brak pełnej mobilizacji największego obozu opozycyjnego, to dla mnie duże rozczarowanie i przykre zaskoczenie” – napisał lider Rozwoju Plus.

Na krytykę zareagował Mariusz Błaszczak, przewodniczący klubu parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości. Polityk odpowiedział Morawieckiemu jednym zdaniem, nawiązując do celu inicjatywy jego ugrupowania.

„Mateusz, Ty miałeś Tuska odwołać, a nie walczyć z PiSem 😉” – napisał Błaszczak.

Warto zauważyć, że nawet obecność wszystkich dziesięciu nieobecnych posłów PiS nie zmieniłaby wyniku głosowania. Do przyjęcia wniosku o konstruktywne wotum nieufności potrzebne było bowiem co najmniej 231 głosów, podczas gdy poparło go 200 parlamentarzystów.