We wtorek, 17 listopada, Tymczasowa Komisja Zakładowa NSZZ „Solidarność” działająca przy Trybunale Konstytucyjnym wystąpiła do Bogdana Święczkowskiego o udostępnienie pomieszczenia i urządzeń technicznych niezbędnych do działalności związkowej. W piśmie powołano się na art. 33 ust. 1 ustawy o związkach zawodowych, który przewiduje obowiązek udostępnienia przez pracodawcę odpowiednich pomieszczeń na warunkach określonych w umowie lub układzie zbiorowym pracy.

„Prawa pracownicze muszą być respektowane!”

Jak wynika z opublikowanego dokumentu, Bogdan Święczkowski zaakceptował wniosek i wskazał pokój numer 304 jako miejsce prowadzenia działalności związkowej.

O sprawie poinformował w mediach społecznościowych przewodniczący zakładowej „Solidarności” Kamil Niedbała, pełniący jednocześnie funkcję szefa gabinetu prezesa TK.

„W najbliższym czasie będziemy podejmować próby wejścia do budynku TK, aby móc realizować nasze ustawowe prawa i obowiązki związkowe” – zapowiedział.

„Prawa pracownicze i wolność działalności związkowej muszą być respektowane!” – podkreślił Niedbała.

Kamil Niedbała już wcześniej alarmował o trudnej sytuacji pracowników Trybunału, którzy znaleźli się w centrum sporu ustrojowego.

„Ludzie nie wiedzą, co robić, czyje polecenia wykonywać i czego mogą się spodziewać” – mówił w rozmowie z „Tygodnikiem Solidarność”.

Przewodniczący zakładowej organizacji podziękował również za wsparcie władzom NSZZ „Solidarność”, w tym Piotrowi Dudzie, Bartłomiejowi Mickiewiczowi oraz przedstawicielom Regionu Mazowsze.