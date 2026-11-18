Kaleta: Morawiecki odwraca uwagę od najważniejszego problemu

Zdaniem Sebastiana Kalety inicjatywa Rozwoju Plus, choć formalnie wymierzona w gabinet Donalda Tuska, w rzeczywistości przysłużyła się premierowi. Polityk argumentował, że doprowadziła do przesunięcia uwagi opinii publicznej z wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego na spory wewnątrz opozycji.

„To jest przysługa dla Donalda Tuska” – stwierdził Kaleta, określając inicjatywę Morawieckiego jako „taktyczny błąd”.

Poseł PiS zarzucił również byłemu premierowi, że podczas sejmowej debaty krytykował nie tylko rządzących, ale także Prawo i Sprawiedliwość. Przypomniał przy tym, że Morawiecki jeszcze kilka miesięcy temu należał do tego ugrupowania.

Kaleta przekonywał, że środowisko Rozwoju Plus powinno wcześniej skonsultować swój pomysł z PiS, zamiast samodzielnie inicjować głosowanie, którego wynik był łatwy do przewidzenia.

Przypomnijmy, że 17 listopada Sejm odrzucił wniosek o konstruktywne wotum nieufności. Za odwołaniem rządu zagłosowało 200 posłów, przeciw było 242. Kandydatem Rozwoju Plus na nowego premiera był Marek Jurek.

„Nawet Kafka by tego nie wymyślił”

W drugiej części rozmowy polityk odniósł się do konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz prób uchylenia immunitetów Bogdanowi Święczkowskiemu i Bartłomiejowi Sochańskiemu.

Kaleta nie krył oburzenia sposobem prowadzenia postępowania. Jego zdaniem sytuacja przypomina absurdalne mechanizmy opisane w literaturze Franza Kafki.

„Nawet Kafka by tego nie wymyślił w «Procesie»” – ocenił poseł PiS.

Polityk zarzucił osobom prowadzącym postępowanie naruszanie zasad praworządności i określił działania wobec prezesa TK mianem „sądu kapturowego”.

Według Kalety rzeczywistym celem władz nie jest wyjaśnienie zarzutów, lecz doprowadzenie do fizycznego zatrzymania Święczkowskiego. Zakwestionował również legalność Zgromadzenia Ogólnego TK procedującego w sprawach immunitetowych.

Poseł odniósł się ponadto do wniosku Jacka Murańskiego o uchylenie jego własnego immunitetu. Sejmowa komisja regulaminowa zarekomendowała jego odrzucenie. Kaleta podziękował parlamentarzystom ugrupowań koalicyjnych spoza KO, którzy opowiedzieli się przeciwko uchyleniu mu immunitetu.

Komunikat dotyczący wniosków prokuratora generalnego Waldemara Żurka o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu ma zostać opublikowany w środę, 18 listopada.