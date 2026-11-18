Miliony euro na zielony lobbing i „symbiotyczne relacje” Komisji z organizacjami ekologicznymi

Ustalenia przedstawiła grupa robocza Parlamentu Europejskiego, której pracami kierują holenderski europoseł Dirk Gotink z Europejskiej Partii Ludowej oraz Włoch Carlo Fidanza z Europejskich Konserwatystów i Reformatorów.

Europosłowie przeanalizowali 28 umów dotyczących finansowania organizacji pozarządowych w ramach unijnego programu LIFE. W zdecydowanej większości badanych dokumentów wskazano działania rzecznicze i lobbingowe skierowane do instytucji Unii Europejskiej.

Według „Die Welt” autorzy raportu zwracają uwagę na „brak przejrzystości” oraz „symbiotyczne relacje” między Komisją Europejską a finansowanymi przez nią organizacjami.

Wśród działań objętych analizą znalazły się kontakty z europosłami, przedstawianie propozycji zmian w przepisach środowiskowych oraz inicjowanie postępowań prawnych dotyczących polityki klimatycznej, w tym funkcjonowania elektrowni węglowych.

Kontrowersje budzi przede wszystkim wykorzystywanie publicznych pieniędzy do wspierania organizacji, których postulaty były zbieżne z politycznymi celami Komisji Europejskiej kierowanej przez Ursulę von der Leyen.

Zastrzeżenia dotyczące podobnych praktyk zgłaszał już wcześniej Europejski Trybunał Obrachunkowy. W raporcie opublikowanym w kwietniu 2025 roku unijni audytorzy stwierdzili, że finansowanie organizacji pozarządowych cierpi na brak przejrzystości, a działania lobbingowe opłacane z funduszy UE nie zawsze były odpowiednio ujawniane.

„Informacje, w tym dotyczące lobbingu, są niewiarygodne – nadal brakuje rzetelnego całościowego obrazu” – alarmowała wówczas Laima Andrikienė, członkini Europejskiego Trybunału Obrachunkowego odpowiedzialna za kontrolę.

Stanowisko Komisji Europejskiej

Komisja Europejska utrzymuje, że przyznawanie dotacji odbywało się zgodnie z prawem, a organizacje pozarządowe samodzielnie odpowiadały za swoje działania. Również najnowszy raport europosłów nie wykazał jednoznacznie naruszeń finansowych ani nie dowiódł, że Komisja nakazywała organizacjom prowadzenie określonego lobbingu.

Ujawnione mechanizmy finansowania pozostają jednak przedmiotem sporu o przejrzystość wydatkowania pieniędzy europejskich podatników. Autorzy parlamentarnej analizy postulują zaostrzenie zasad przyznawania dotacji organizacjom prowadzącym działalność lobbingową.