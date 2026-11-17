Według ustaleń śledczych za przygotowaniami do ataku mieli stać ludzie powiązani z irańskimi służbami wywiadowczymi. W sprawie pojawia się również nazwisko Irańczyka poszukiwanego przez amerykańskie FBI.

Irańska siatka terrorystyczna w Europie?

O udaremnieniu planowanego zamachu poinformowała we wtorek, 17 listopada, macedońska Agencja Bezpieczeństwa Narodowego (ANB). Operację przeprowadzono we współpracy z greckim wywiadem. Śledztwo trwało ponad dziewięć miesięcy.

„Chodzi o rozbicie irańskiej siatki pośredników zaangażowanej w planowanie ataku terrorystycznego” – oświadczył dyrektor ANB Bojan Hristovski, cytowany przez Associated Press.

Według śledczych podejrzani przygotowywali zabójstwo konkretnej osoby przebywającej w Grecji. Jej tożsamości oficjalnie nie ujawniono. Grecka telewizja publiczna podała jednak, że potencjalnym celem miał być przedstawiciel izraelskiego przedsiębiorstwa działającego w Atenach.

„Działając na bezpośrednie polecenie obywatela Iranu, podejmowali działania przygotowawcze i logistyczne w celu przeprowadzenia aktu terrorystycznego” – wyjaśnił Hristovski.

Jak poinformował Reuters, jeden z podejrzanych został zatrzymany 12 listopada w Grecji, a następnie przekazany władzom Macedonii Północnej. Kolejnych czterech zatrzymano podczas operacji w tym kraju.

W trakcie przeszukań funkcjonariusze zabezpieczyli broń palną, amunicję, telefony, komputery oraz dokumenty zawierające dane kontaktowe i szkic określonej lokalizacji.

Według ANB grupa miała utrzymywać kontakty z Irańczykiem Edrisem Jahangirim Mavanehem, którego macedońskie służby łączą z irańskim aparatem bezpieczeństwa. W sprawie pojawia się także Naji Sharifi Zindashti, poszukiwany przez FBI w związku z podejrzeniami o organizowanie operacji wymierzonych w irańskich dysydentów za granicą.

Śledczy badają, czy podejrzani byli częścią szerszej sieci wykorzystującej środowiska przestępcze do realizowania operacji terrorystycznych w Europie.

Czterech podejrzanych zostało tymczasowo aresztowanych, a piątego objęto aresztem domowym. Szósta osoba pozostaje poszukiwana.

Władze Iranu nie przedstawiły dotąd stanowiska w sprawie ujawnionych zarzutów.