Jak czytamy, alerty opublikowano między innymi w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Hiszpanii, Irlandii, Portugalii i Polsce. Zagrożenie określono jako obejmujące całą Europę.

Amerykańskie placówki dyplomatyczne ostrzegają, że potencjalnymi celami zamachowców mogą stać się jarmarki bożonarodzeniowe, centra handlowe, dworce, lotniska, świątynie oraz inne miejsca gromadzące dużą liczbę ludzi. Ataki mogą zostać przeprowadzone również przez osoby działające samodzielnie, bez wcześniejszego ostrzeżenia.

„Obywatele USA powinni zachować szczególną czujność podczas świątecznych festiwali i wydarzeń oraz w innych miejscach, w których gromadzą się duże tłumy” – podkreślono w komunikacie ambasady amerykańskiej w Londynie.

Ostrzeżenie opublikowała również ambasada Stanów Zjednoczonych w Polsce. Amerykanie zwracają uwagę na możliwość zakłóceń komunikacyjnych wywołanych protestami, strajkami oraz fałszywymi alarmami bombowymi. W listopadzie podobne incydenty doprowadziły już do utrudnień w ruchu lotniczym w kilku państwach europejskich.

„Amerykanie powinni śledzić lokalne wiadomości podczas świątecznych podróży za granicę, aby być na bieżąco z lokalnymi wydarzeniami lub wydarzeniami, które mogą zakłócać transport lub codzienne życie” – zalecono w komunikacie.

Niepokojące informacje pojawiają się również w kontekście aktywności rosyjskich służb specjalnych. Jak informował „Financial Times”, przedstawiciele pięciu europejskich agencji wywiadowczych ostrzegli przed nasileniem rosyjskich operacji sabotażowych i planami zamachów na osoby kierujące europejskimi przedsiębiorstwami zbrojeniowymi.

Szczególnie zagrożeni mają być menedżerowie firm produkujących uzbrojenie, drony i ich komponenty. Według ustaleń brytyjskiego dziennika za przygotowywaniem takich operacji ma stać rosyjski wywiad wojskowy GRU, współpracujący coraz ściślej ze zorganizowanymi grupami przestępczymi.