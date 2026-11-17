Do zdarzenia doszło w rejonie skrzyżowania ulic Marszałkowskiej i Królewskiej, nieopodal Ogrodu Saskiego. Zgłoszenie o zawaleniu części budynku wpłynęło do służb o godz. 13.24.

– Pierwsze, najważniejsze informacje są takie, że w wyniku tego zdarzenia nikt nie odniósł obrażeń. Na miejscu w dalszym ciągu pracują służby, strażacy oraz śródmiejscy policjanci – przekazał Polsat News asp. Jakub Pacyniak z Komendy Rejonowej Policji Warszawa-Śródmieście.

Ze względów bezpieczeństwa funkcjonariusze początkowo zamknęli część ulicy dla samochodów i pieszych. Spowodowało to utrudnienia komunikacyjne w jednej z najbardziej ruchliwych części stolicy.

– W tej pierwszej fazie działań, z uwagi na zagrożenie, wyłączyliśmy ruch pieszy i kołowy. Występowały chwilowe utrudnienia w ruchu drogowym. Na ten moment ten ruch odbywa się płynnie – wyjaśnił przedstawiciel policji.

Według wstępnych informacji do zawalenia doszło podczas rozbiórki budynku. Przedstawiciel wykonawcy przekazał TVN24, że w trakcie usuwania gruzu z najwyższego stropu pękły słupy podtrzymujące konstrukcję.

Na miejsce skierowano również policyjną grupę dochodzeniowo-śledczą. Funkcjonariusze mają ustalić dokładne przyczyny zdarzenia oraz sprawdzić okoliczności prowadzenia prac rozbiórkowych.