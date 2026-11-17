Jak podano, uszkodzona została również część kolejowa. Służba Bezpieczeństwa Ukrainy ujawniła, że operację przygotowywano przez kilka tygodni.

Siedem etapów operacji

Według komunikatu SBU przygotowania trwały około miesiąca, a całą operację podzielono na siedem etapów. Ukraińcy najpierw systematycznie niszczyli rosyjskie systemy obrony przeciwlotniczej, a następnie rozpoczęli uderzenia na przeprawę. Wykorzystano między innymi ukraińskie pociski i drony, w tym systemy „Palianycia” oraz „Flamingo”.

„Rosjanie przez lata przekonywali cały świat, że Most Krymski jest jednym z najlepiej chronionych obiektów na świecie. Dziś jego fragmenty leżą na dnie morza” – oświadczyła Służba Bezpieczeństwa Ukrainy.

Ukraiński Sztab Generalny potwierdził zniszczenie przęsła drogowego oraz uszkodzenie konstrukcji kolejowej. Ruch samochodowy został wstrzymany. Według rosyjskich władz okupacyjnych ruch pociągów wznowiono we wtorek po południu.

Most o długości około 19 kilometrów, łączący Rosję z okupowanym Krymem, ma ogromne znaczenie logistyczne i symboliczne dla Kremla. Jego uszkodzenie utrudnia transport zaopatrzenia dla rosyjskich wojsk walczących na południu Ukrainy.

Kreml zapowiedział odbudowę przeprawy. Rzecznik Władimira Putina Dmitrij Pieskow zapewnił, że „nie ma wątpliwości, iż most zostanie odbudowany i będzie jeszcze lepszy niż wcześniej”.