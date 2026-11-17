„O ich skali zdecyduje Parlament”

We wtorek, 17 listopada, Rafał Leśkiewicz poinformował za pośrednictwem serwisu X, że uroczystość zmian w Radzie Ministrów odbędzie się 20 listopada o godz. 11.00.

„Dziś pewne jest jedno. W piątek o godzinie 11.00 Prezydent RP Karol Nawrocki dokona zmian w składzie Rady Ministrów. O ich skali zdecyduje Parlament podczas dzisiejszego głosowania” – napisał rzecznik prezydenta.

Zapowiedź dotyczy przede wszystkim dwóch nominacji przygotowanych przez premiera Donalda Tuska. Andrzej Domański, kierujący resortem finansów i gospodarki, ma zostać wicepremierem. Z kolei Agnieszka Bartol ma objąć stanowisko ministra funduszy i polityki regionalnej, zastępując Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz.

Tusk może stracić władzę?

Słowa Leśkiewicza mają również wyraźny kontekst polityczny. Na wtorek zaplanowano bowiem głosowanie nad konstruktywnym wotum nieufności wobec rządu Donalda Tuska.

Wniosek przewiduje odwołanie obecnej Rady Ministrów i wybór Marka Jurka na stanowisko premiera. Aby doszło do zmiany szefa rządu, inicjatywę musi poprzeć co najmniej 231 posłów.

W przypadku przyjęcia wniosku prezydent stanąłby przed koniecznością powołania nowego premiera, a następnie, na jego wniosek, składu Rady Ministrów. Oznaczałoby to znacznie dalej idące zmiany niż dwie nominacje zapowiedziane wcześniej przez Donalda Tuska.

Na razie Pałac Prezydencki potwierdza piątkowy termin uroczystości. O tym, czy dotyczyć ona będzie jedynie rekonstrukcji gabinetu, czy też zmiany na stanowisku premiera, rozstrzygnąć ma wtorkowe głosowanie w Sejmie.