Decyzję z satysfakcją przyjął minister sprawiedliwości Waldemar Żurek. Sprawa ponownie wywołuje jednak zasadnicze pytanie o granice kompetencji europejskiego trybunału i jego ingerencji w funkcjonowanie konstytucyjnych organów państwa polskiego.

Żurek kpi ze Święczkowskiego

Według doniesień medialnych Bogdan Święczkowski i Bartłomiej Sochański zwrócili się do ETPCz o zabezpieczenie w związku z odsunięciem ich od wykonywania obowiązków w Trybunale Konstytucyjnym. Strasburg nie uwzględnił wniosku, uznając – według informacji przekazanych przez Waldemara Żurka – że nie wykazano bezpośredniego zagrożenia nieodwracalną szkodą dla praw skarżących.

Minister sprawiedliwości nie ukrywał zadowolenia.

„Jak trwoga, to do Europy” – napisał Żurek, zarzucając Święczkowskiemu niekonsekwencję w podejściu do europejskiego sądownictwa.

„Hipokryzja ma krótkie nogi” – dodał szef resortu sprawiedliwości.

Niezależnie jednak od stanowiska obu stron konfliktu należy stanowczo sprzeciwić się próbom wykorzystywania ETPCz jako instrumentu wpływania na organizację polskiego wymiaru sprawiedliwości. Trybunał w Strasburgu ma kompetencje do rozpatrywania skarg dotyczących naruszenia Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, ale nie jest organem nadrzędnym wobec polskiego Trybunału Konstytucyjnego. Nie ma też samodzielnych uprawnień do obsadzania stanowisk w polskich sądach czy przejmowania kompetencji krajowych organów konstytucyjnych.

Szczególne zastrzeżenia budzą wcześniejsze działania ETPCz dotyczące dopuszczenia określonych sędziów do wykonywania obowiązków w TK. Tak daleko idące oddziaływanie na wewnętrzne funkcjonowanie polskiej instytucji konstytucyjnej rodzi poważne pytania o granice dopuszczalnej ingerencji Strasburga w sprawy suwerennego państwa.

Tymczasem we wtorek odbyło się zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK, zajmujące się wnioskami prokuratora generalnego o uchylenie immunitetów Święczkowskiemu i Sochańskiemu. Posiedzenie przeniesiono do budynku Sądu Okręgowego w Warszawie.