Posiedzenie, zwołane przez Annę Korwin-Piotrowską, odbyło się 17 listopada w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Nie dopuszczono do niego dziennikarzy, publiczności ani przedstawicieli organizacji społecznych. Według relacji obrońców odmówiono również udziału sędziemu Piotrowi Schabowi, występującemu jako jeden z obrońców Bartłomieja Sochańskiego.

Najpoważniejsze zastrzeżenia dotyczą jednak możliwości skorzystania z prawa do obrony. Mecenas Krzysztof Wąsowski poinformował, że ani zainteresowani sędziowie, ani ich pełnomocnicy nie otrzymali dokumentów przedstawiających zarzuty.

„To jest kuriozum i aberracja” – stwierdził adwokat.

Jeszcze ostrzej przebieg posiedzenia ocenił mecenas Bartosz Lewandowski.

„Nigdy nie spotkałem się z czymś takim” – powiedział, podkreślając, że nie sposób skutecznie reprezentować klienta bez znajomości stawianych mu zarzutów.

Z relacji prawników wynika, że organizatorzy posiedzenia uznali kwestię doręczenia dokumentów za niemającą znaczenia dla dalszego procedowania. Tymczasem obrońcy wskazywali, że termin odbioru korespondencji przez Bogdana Święczkowskiego upływa dopiero 26 listopada.

Mecenas Michał Skwarzyński zarzucił ponadto prowadzącym obrady ograniczanie czasu wypowiedzi oraz odbieranie głosu obrońcom. Porównał sposób traktowania adwokatów do praktyk znanych z okresu stalinowskiego.

Według pełnomocników posiedzenie zakończono bez rozpatrzenia ich wniosków dotyczących m.in. udziału mediów, organizacji społecznych i wyłączenia części osób z procedowania.

W sprawie, w której rozważana jest nawet zgoda na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie prezesa TK, zarzuty dotyczące pozbawienia obrony dostępu do dokumentów mają szczególnie poważny charakter. Jeśli relacja adwokatów znajduje potwierdzenie w dokumentacji posiedzenia, rodzi to zasadnicze pytania o przestrzeganie elementarnych gwarancji procesowych.