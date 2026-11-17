Szef Sojuszu Północnoatlantyckiego nie tylko zbagatelizował rosyjskie ostrzeżenia, ale również wyraził uznanie dla Francji za jej wojskowe wsparcie Ukrainy.

Rutte chwali Francję za pomoc Ukrainie

Spór wybuchł po ujawnieniu przez Radio France Internationale informacji o tajnej francuskiej misji szkoleniowej „Volia”, prowadzonej od kilku miesięcy na Ukrainie. Jak potwierdziła agencja AFP, niewielkie grupy francuskich wojskowych zajmują się szkoleniem ukraińskich żołnierzy oraz obsługą i konserwacją przekazanego uzbrojenia.

Na doniesienia gwałtownie zareagował szef rosyjskiej dyplomacji Siergiej Ławrow.

„To już nie jest wsparcie dla Ukrainy, lecz bezpośredni udział w wojnie” – oświadczył rosyjski minister, informując, że Moskwa przekazała swoje zastrzeżenia władzom w Paryżu.

O stanowisko Rosji zapytano we wtorek Marka Ruttego podczas spotkania z dziennikarzami w Brukseli, przed posiedzeniem Grupy Kontaktowej ds. Obrony Ukrainy.

„Słyszeliśmy już wiele interesujących wiadomości płynących z Moskwy, których nie zawsze traktowałbym ze szczególną powagą” – odpowiedział sekretarz generalny NATO.

Rutte jednocześnie wyraził zdecydowane poparcie dla francuskiego zaangażowania wojskowego na Ukrainie.

„Chcę naprawdę pochwalić to, co Francja robi dla Ukrainy, zarówno w ramach NATO, jak i dwustronnie” – podkreślił.

Szef Sojuszu dodał, że prezydent Emmanuel Macron, jego rząd oraz francuskie siły zbrojne są znakomitymi partnerami Ukrainy.

Reakcja Francji

Francuskie władze odrzuciły rosyjskie oskarżenia o bezpośredni udział w działaniach wojennych. Wiceminister obrony Alice Rufo potwierdziła ograniczoną obecność francuskiego personelu wojskowego na Ukrainie, zaznaczając, że jego zadania obejmują szkolenia i utrzymanie sprzętu, a nie prowadzenie walk.

Wypowiedzi Ruttego padły podczas spotkania poświęconego dalszej pomocy wojskowej dla Kijowa. Sekretarz generalny NATO podkreślał, że Ukraina musi otrzymywać wsparcie pozwalające jej zarówno kontynuować obronę, jak i prowadzić negocjacje pokojowe z możliwie silnej pozycji.