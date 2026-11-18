Według prognozy KO uzyskałaby 33 proc. głosów, PiS – 21,5 proc., Konfederacja – 12,9 proc., Konfederacja Korony Polskiej – 8,8 proc., a Lewica – 6,5 proc. Pozostałe ugrupowania znalazłyby się poniżej pięcioprocentowego progu wyborczego. Rozwój Plus Mateusza Morawieckiego otrzymałby 4,9 proc., Partia Razem – 3,9 proc., PSL – 3 proc., a Polska 2050 – zaledwie 1,5 proc. Łączne poparcie dla ugrupowań obecnej koalicji wyniosłoby 44 proc., podczas gdy cztery partie prawicowej opozycji zebrałyby 48,1 proc.

Tuskowi brakuje 14 mandatów

Symulacja Onetu przewiduje, że Koalicja Obywatelska zdobyłaby 198 mandatów, PiS – 131, Konfederacja – 66, Konfederacja Korony Polskiej – 46, a Lewica – 19.

Oznaczałoby to zaledwie 217 miejsc dla ugrupowań obecnego obozu rządzącego, czyli o 14 mniej od wymaganej większości 231 mandatów. PiS i obie Konfederacje dysponowałyby łącznie 243 mandatami. Utworzenie przez nie większości parlamentarnej wymagałoby jednak politycznego porozumienia.

Autorzy prognozy przeanalizowali także pięć wariantów wspólnego startu KO, Lewicy, PSL i Polski 2050.

Gdyby wszystkie ugrupowania zachowały swoich wyborców, wspólna lista zdobyłaby 248 mandatów. Jednak rezygnacja z głosowania zaledwie 5 proc. jej potencjalnego elektoratu zmniejszyłaby ten wynik do 235 miejsc. Przy 10-procentowej absencji blok rządzący uzyskałby już tylko 228 mandatów, tracąc większość.

Jeszcze bardziej niekorzystny dla koalicji byłby scenariusz, w którym dodatkowo co piąty wyborca Lewicy przeszedłby do Partii Razem. W takim wariancie wspólna lista otrzymałaby 218 mandatów, Razem – siedem, a ugrupowania prawicowe – 235.

Przy jeszcze większym odpływie wyborców obóz Tuska mógłby zdobyć zaledwie 213 miejsc.

„Nie jesteśmy dziś w stanie stwierdzić, który z przedstawionych scenariuszy miałby szansę na urzeczywistnienie się” – zastrzegają autorzy analizy Onetu.

Według ich modelu, uwzględniającego historyczne błędy sondażowe, szanse obecnej koalicji na utrzymanie większości wynoszą 27 proc. To wzrost o siedem punktów procentowych względem poprzedniego miesiąca, ale nadal oznacza znaczną niepewność dotyczącą przyszłego układu sił w Sejmie.