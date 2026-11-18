Kapiński odniósł się do wtorkowego posiedzenia dotyczącego uchylenia immunitetów prezesowi i wiceprezesowi TK. Zwrócił uwagę na przenoszenie obrad z siedziby Trybunału do Sądu Okręgowego w Warszawie oraz doniesienia obrońców o ograniczeniu dostępu do dokumentów. Ocenił, że tak poważne ingerowanie w prawo do obrony jest niedopuszczalne.

Kapiński ostrzega przed decyzjami na polityczne zamówienie

„Na każdym etapie jest łamane prawo” – oświadczył pierwszy prezes Sądu Najwyższego.

Zapytany przez Tomasza Terlikowskiego, czy spodziewa się uchylenia immunitetów, a nawet zatrzymania Bogdana Święczkowskiego, Kapiński nie ukrywał obaw. Jego zdaniem osoby uczestniczące w postępowaniu zostały dobrane w sposób umożliwiający podejmowanie rozstrzygnięć odpowiadających oczekiwaniom rządzących, niezależnie od obowiązujących przepisów.

„Zostali celowo tak wybrani” – stwierdził, podkreślając, że spodziewa się po nich nawet decyzji sprzecznych z prawem.

Kapiński zakwestionował również legalność gremium zajmującego się immunitetami. W jego ocenie nie jest ono prawidłowo działającym Zgromadzeniem Ogólnym Sędziów TK, a ewentualne rozstrzygnięcia nie będą miały skutków prawnych. Podkreślił, że Bogdan Święczkowski pozostanie prezesem Trybunału.

Pierwszy prezes SN zwrócił także uwagę na konsekwencje obecnego konfliktu dla obywateli. Jego zdaniem paraliż Trybunału odbiera Polakom możliwość skutecznego kwestionowania niektórych działań władzy, podczas gdy rząd nie podlega normalnej kontroli konstytucyjnej.

Kapiński ocenił, że dla władzy wykonawczej jest to „bardzo wygodna sytuacja”.

Jako rozwiązanie kryzysu wskazał potrzebę głębokiego resetu konstytucyjnego, obejmującego powołanie nowego składu Trybunału przy szerszym porozumieniu politycznym. Zaproponował wybór sędziów większością kwalifikowaną trzech piątych lub dwóch trzecich głosów, co miałoby ograniczyć możliwość jednostronnego podporządkowania instytucji przez rządzącą większość.