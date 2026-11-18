Do przekazania upominku doszło w związku z czerwcową wizytą Karola Nawrockiego w Stanach Zjednoczonych. Polski prezydent uczestniczył 14 czerwca w uroczystościach 80. urodzin Donalda Trumpa i wydarzeniach związanych z obchodami 250-lecia amerykańskiej niepodległości. Wcześniej zapowiadano dwa prezenty: oficjalny oraz osobisty. Pierwszym była marmurowa tablica upamiętniająca Tadeusza Kościuszkę i Kazimierza Pułaskiego. Tożsamość drugiego pozostawała dotąd nieznana.

Bursztynowe dzieło polskiego mistrza

Autorem niezwykłego fotela jest Lucjan Myrta, ceniony sopocki artysta specjalizujący się w bursztynnictwie. Jego prace należą do najbardziej rozpoznawalnych przykładów polskiej sztuki bursztyniarskiej.

Historia prezentu sięga jeszcze prezydentury Andrzeja Dudy. W 2018 roku Myrta przekazał ówczesnej głowie państwa dębowy fotel zdobiony bursztynem z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Artysta wykonał również drugi, podobny egzemplarz, który miał trafić do Donalda Trumpa podczas jego pierwszej kadencji.

„Prezydent Trump w tym czasie nie przyjechał, a ja zdążyłem zrobić drugi fotel i z nim zostałem” – wyjaśnił Myrta w rozmowie z TVN24+.

Przed czerwcową wizytą Karola Nawrockiego Kancelaria Prezydenta ponownie skontaktowała się z artystą. Ten zgodził się udostępnić dzieło za zwrot minimalnych kosztów. Nie ujawniono jednak dokładnej wartości fotela.

Marcin Przydacz potwierdził, że prezent spotkał się z bardzo dobrym przyjęciem po stronie amerykańskiej.

„Dostaliśmy informację zwrotną, że prezent zrobił wrażenie” – powiedział minister.

Jak zaznaczył, bursztynowy fotel miał charakter bardziej osobisty i stanowił jednocześnie prezentację polskiego kunsztu rzemieślniczego oraz tradycji związanych z Gdańskiem, z którego pochodzi Karol Nawrocki.

Według ustaleń TVN24+ nawet pracownicy polskiej ambasady odpowiedzialni za logistykę wizyty nie znali zawartości przesyłki. Informacje o nietypowym upominku były utrzymywane w tajemnicy.