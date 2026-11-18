Sprawę nagłośnił TVN24+, ujawniając, że podczas czerwcowej wizyty w Waszyngtonie Karol Nawrocki podarował Trumpowi dębowy fotel ozdobiony bursztynem. O prezencie mieli nie wiedzieć nawet przedstawiciele polskiego MSZ i ambasady w USA. Tymczasem, jak wynika z ustaleń dziennikarzy, historia mebla sięga jeszcze prezydentury Andrzeja Dudy. Fotel wykonał sopocki bursztynnik Lucjan Myrta na zamówienie ówczesnej Kancelarii Prezydenta. Miał on trafić do Trumpa podczas jego pierwszej kadencji, jednak do przekazania wówczas nie doszło.

Stanowski punktuje medialną narrację

Krzysztof Stanowski w swoim wpisie na X ironizował na temat sposobu przedstawiania całej sprawy przez media.

„Niesamowite są niektóre «afery» w Polsce. Wychodzi na to, że od 6 czy 7 lat w Polsce zalegało zdobione krzesło dla Trumpa. Mieli mu dać podczas jego wizyty w Polsce, no ale ostatecznie nie przyjechał” – napisał.

Następnie zakpił z określenia „bursztynowy tron”, używanego w doniesieniach o prezencie.

„Nazwijmy to krzesło bursztynowym tronem, żeby lepiej brzmiało. Nie piszmy, że zalegało u nas, żeby nie psuć narracji” – stwierdził.

Dziennikarz zwrócił również uwagę, że wymiana prezentów między przywódcami państw jest normalną praktyką dyplomatyczną. W jego opinii ten oryginalny upominek, wykonany przez polskiego artystę, mógł szczególnie przypaść do gustu Donaldowi Trumpowi.

„I przede wszystkim w ogóle nie uwzględniajmy tego, że głowy państw dają sobie prezenty” – ironizował dalej Stanowski.

Z ustaleń TVN24+ wynika, że Lucjan Myrta zgodził się przekazać fotel za zwrot minimalnych kosztów. Dokładnej wartości mebla jednak nie ujawniono.

Przekazanie prezentu potwierdził szef Biura Polityki Międzynarodowej Kancelarii Prezydenta Marcin Przydacz. Jak poinformował, upominek spotkał się z pozytywną reakcją strony amerykańskiej.

„Dostaliśmy informację zwrotną, że prezent zrobił wrażenie” – powiedział minister.

Stanowski zakończył swój komentarz jednoznaczną oceną działań obu prezydenckich kancelarii.

„Dobra decyzja kancelarii Andrzeja Dudy, by krzesło – jak czytam, po kosztach – zamówić. I dobra decyzja kancelarii Karola Nawrockiego, by je w końcu wydać prezydentowi USA” – podsumował.