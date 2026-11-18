Według nieoficjalnych informacji mogły to być dziki oraz ptaki żyjące w okolicy. Prokuratura zakończyła postępowanie i wykluczyła udział osób trzecich w śmierci cudzoziemca.

Do makabrycznego odkrycia doszło 2 października w Parku Pięciu Sióstr na warszawskiej Ochocie, niedaleko Dworca Zachodniego. Około godziny 7 rano przypadkowy przechodzień spacerujący z psem zauważył w zaroślach ciało mężczyzny. Przybyli na miejsce ratownicy stwierdzili zgon. Zwłoki miały rozległe uszkodzenia twarzy i lewej ręki, co początkowo wywołało podejrzenia, że 31-latek mógł paść ofiarą brutalnego przestępstwa.

Zwierzęta żerowały na zwłokach

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie, prok. Piotr Antoni Skiba, przeprowadzona sekcja zwłok pozwoliła ustalić rzeczywistą przyczynę śmierci obywatela Indii.

„Sekcyjnie ustalono, iż przyczyną śmierci pokrzywdzonego były naturalne przyczyny chorobowe” – przekazał prokurator.

Śledczy ustalili również, że widoczne na ciele obrażenia nie były skutkiem napaści. Powstały już po śmierci mężczyzny.

„Ubytki powłok twarzy oraz lewej ręki najprawdopodobniej powstały na skutek żerowania zwierząt, po śmierci” – wyjaśnił prok. Skiba.

Według nieoficjalnych ustaleń przytaczanych przez media za uszkodzenia zwłok mogły odpowiadać dziki przemieszczające się po parku oraz bytujące tam ptaki. Prokuratura nie wskazała jednak jednoznacznie gatunków zwierząt, które żerowały na ciele.

Jak ustalono, 31-latek przyjechał do Polski 1 października, a więc zaledwie dzień przed odnalezieniem jego zwłok. Śmierć nastąpiła prawdopodobnie w nocy z 1 na 2 października.

„Oględziny i otwarcie zwłok nie wykazały obrażeń, które wskazywałyby na przyczynienie się osób trzecich do śmierci pokrzywdzonego” – podkreślił rzecznik warszawskiej prokuratury.

Postępowanie prowadzone w kierunku nieumyślnego spowodowania śmierci zostało umorzone 27 października. Podstawą decyzji było stwierdzenie, że nie popełniono przestępstwa.