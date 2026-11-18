Pierwszą wersję ustawy podnoszącej akcyzę na alkohol prezydent zawetował z uwagi na „brak wystarczających gwarancji, że środki z niej trafią wyłącznie na ochronę zdrowia, a nie będą kolejnym narzędziem do zasypywania dziury budżetowej ministra Domańskiego”. Dziś głowa państwa poinformowała o podpisaniu ustawy, w której uwzględniono te wątpliwości.

– „Alkohol nie jest zwykłym towarem. Alkohol szkodzi i dochody z jego sprzedaży muszą być wykorzystane w celu naprawy tych szkód. Teraz, dzięki mojej wcześniejszej odmowie, zapewnienie o przeznaczeniu środków z wyższej akcyzy na leczenie pacjentów znalazło się w ustawie”

– powiedział Karol Nawrocki na opublikowanym w mediach społecznościowych nagraniu.

„Weto działa”

– „Obiecałem, że będę motywował ten rząd do lepszej pracy i właśnie o takie efekty mi chodziło. Weto działa, często rząd uwiera, ale jak widzimy, jego rezultaty mogą być korzystne i przynieść poprawy dla polskich pacjentów”

– dodał.

Prezydent podpisał również ustawę o asystencji osobistej osób z niepełnosprawnościami, ustawę likwidując ulgę podatkową na Internet i zwiększającą ulgę na krwiodawstwo oraz odmówił podpisania ustawy o zmianie podatku od towarów i usług.