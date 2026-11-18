Na stronie Trybunału Konstytucyjnego pojawił się dziś komunikat, którego autorzy poinformowali, iż „Zgromadzenie Ogólne Sędziów Trybunału Konstytucyjnego podjęło następujące uchwały o zezwoleniu na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej sędziów Trybunału Konstytucyjnego Bogdana Święczkowskiego oraz Bartłomieja Sochańskiego z wniosków Prokuratora Generalnego”. Chodzi oczywiście o decyzję podjętą przez grupę sędziów powołanych w tej kadencji Sejmu, w czasie spotkania zwołanego przez sędzię Annę Korwin-Piotrowską. Do sprawy przed siedzibą TK odniósł się sam prezes Święczkowski.
Prezes TK reaguje na komunikat
– „Oczywiście nie było żadnego zgromadzenia ogólnego i nie zapadły żadne uchwały, więc w żadnym wypadku nie jestem zawieszony”
– podkreślił.
Zaznaczył, że w czasie tego spotkania nie było kworum, ponieważ „ośmiu sędziów, a tutaj w tym wypadku trzech sędziów i pięciu uzurpatorów, nijak nie można liczyć jako 10 sędziów Trybunału Konstytucyjnego, którzy urzędują”.
– „Nie przekroczyli granicy już takiego przestępstwa klasycznie kryminalnego i nie zdecydowali się na wyrażenie zgody na zatrzymanie i tymczasowe aresztowanie”
– dodał.
Wiceprezes TK: Nie uznaję tej decyzji
W rozmowie z Onetem decyzję ośmiu sędziów skomentował wiceprezes TK Bartłomiej Sochański. Podkreślił, że „nie uznaje tej decyzji”.
– „Po pierwsze, to zgodność tego komunikatu z prawem. Tu uważam, że decyzja tego gremium, które uważa się za Zgromadzenie, jest z gruntu niezgodna z prawem. Zgromadzenie było nieprawidłowo zwołane, nieprawidłowy był jego skład i nie było prawidłowego kworum. Osoby, które decydowały, nie są bezstronne”
– wyjaśnił.
– „Po drugie, w kwestii praktycznej, stanu wojennego też nie uznawałem, ale kartki pobierałem”
– dodał.
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