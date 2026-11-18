Prokuratura poinformowała wczoraj, że rodzina Michała Oksińskiego zgłosiła się po odbiór jego ciała. Czy zamachowiec z Krakowa będzie miał katolicki pogrzeb? W rozmowie z KAI konsultor Rady Prawnej KEP ks. prof. Piotr Majer zwrócił uwagę na przepis prawa kanonicznego, na podstawie którego można by odmówić takiego pogrzebu, gdyby poprosiła o niego rodzina 24-latka. Chodzi o kan. 1185, zgodnie z którym należy odmówić kościelnego pogrzebu m.in. „jawnym grzesznikom, którym nie można udzielić pogrzebu kościelnego bez publicznego zgorszenia wiernych”, jeżeli „przed śmiercią nie dali żadnych oznak pokuty”.

Etyk: Był zaburzony psychicznie

W wywiadzie dla Onetu do sprawy odniósł się ks. prof. Andrzej Kobyliński, który uważa jednak, że zamachowiec powinien mieć katolicki pogrzeb.

– „Z tego, co wiemy, zamachowiec był katolikiem, został ochrzczony i mimo tego, co zrobił, powinien mieć pogrzeb katolicki. Oczywiście w formie być może trochę ograniczonej. Nie może być czegoś takiego, że dojdzie do jakiegoś pohańbienia ciała po śmierci”

– powiedział etyk.

W jego ocenie „nie ma żadnych przesłanek, żeby odmówić pogrzebu katolickiego, ponieważ mieliśmy tak naprawdę do czynienia z jakimś zaburzeniem psychicznym”.

– „Nikt o zdrowych zmysłach nie strzela z broni maszynowej do niewinnych osób na Rynku w Krakowie. Oczywiście potępiamy ten czyn, współczujemy ofiarom, ale też musimy zrozumieć motywy działania zamachowca i stan jego umysłu”

– stwierdził.

Zaznaczył, że taki pogrzeb należy roztropnie zorganizować.

– „Gdybym ja był proboszczem w tej parafii, w której mieszkał ten zamachowiec, zrobiłbym wszystko, żeby odprawić pobożnie Mszę Świętą i żeby ten pogrzeb miał właśnie charakter prywatny”

– wyjaśnił.

– „Taki, że biorą w nim udział tylko osoby z najbliższej rodziny, bez kamer i bez dziennikarzy. Chodzi o to, by zachować odpowiednią formę godnego pochówku człowieka, który dopuścił się zbrodni”

– dodał.

Przyznał też, że przynajmniej przez pewien czas grób powinien pozostać bezimienny.