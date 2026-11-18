Sędzia Anna Korwin-Piotrowska, która „zawiesiła” w czynnościach służbowych prezesa oraz wiceprezesa Trybunału Konstytucyjnego oświadczając, że przejmuje kierownictwo nad tą instytucją, zwołała wczoraj spotkanie, sama określając je posiedzeniem Zgromadzenia Ogólnego Sędziów TK. W jego trakcie grupa sędziów TK, powołanych w tej kadencji Sejmu, zajęła się wnioskami prokuratury o zgodę na pociągnięcie do odpowiedzialności karnej prezesa i wiceprezesa TK. Tym razem posiedzenie nie było już transmitowane i zamiast w siedzibie TK, odbywało się w… Sądzie Okręgowym w Warszawie.

Dziennikarze ujawniają taśmy

Nagranie z tego kuriozalnego wydarzenia ujawnił Kanał Zero. Słyszymy na nim, jak pełnomocnik prezesów TK prosi sędzię Korwin-Piotrowską o możliwość zapoznania się z wnioskami o uchylenie immunitetów jego mandantom oraz materiałem dowodowym.

– „Pan Święczkowski nie ma dostępu do swojej poczty. Zwróciłem się do ministra sprawiedliwości Waldemara Żurka o to, żeby zechciał nam przesłać wpisy tych wniosków. Nasze pismo nie zostało zrealizowane, myśmy wniosków immunitetowych nie otrzymali, a elementarne prawo do obrony wymaga, by nam je doręczyć. Mamy sam suchy opis wniosku. Nic dodatkowego nam nie przesłano”

– wyjaśnił mec. Bartosz Lewandowski.

W odpowiedzi sędzia Korwin-Piotrowska przekonywała, że wnioski wysłano do sędziów pocztą, a sama próbowała się skontaktować z zainteresowanymi, by wręczyć je im osobiście.

– „Doskonale państwo wiecie, że miejsce zamieszkania jednego jest w Szczecinie, a drugiego w Sosnowcu. Korespondencja w oczywisty sposób nie może być odebrana osobiście, jeśli jest wysyłana na takie adresy. To jest pozór doręczenia, mając świadomość, że obaj panowie sędziowie są w Warszawie”

– podkreślił mec. Lewandowski.

Zwrócił przy tym uwagę, że wciąż nie minął termin odbioru awizowanych przesyłek. Ocenił, iż sposób procedowania wniosków o uchylenie immunitetów to „gwałt na fundamentalnych prawach” jego klientów.

– „Jesteśmy w budynku Sądu Okręgowego w Warszawie. Część z państwa była sędziami. Część z państwa jest sędziami sądów powszechnych. I państwo doskonale wiecie, jakie są procedury. Tutaj na sali są profesorowie, do których też się zwracam. Nie procedujcie państwo w sytuacji, w której gwałcone są fundamentalne prawa dotyczące naszych klientów i procedury, która powinna być przestrzegana”

– mówił.