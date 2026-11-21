Do zdarzenia doszło 25 marca 2024 roku w rejonie Dubicz Cerkiewnych. Grupa dziesięciu migrantów sforsowała stalową zaporę i znalazła się po polskiej stronie granicy. Interweniowali żołnierze oraz funkcjonariusze Straży Granicznej. Według prokuratury Karol S., znajdując się w odległości około 164–210 metrów, oddał 12 strzałów wzdłuż drogi granicznej.

Sąd odwoławczy uznał, że przynajmniej część strzałów stworzyła realne zagrożenie.

– W ocenie sądu odwoławczego oskarżony szeregowy Karol S., oddając (...) 12 strzałów alarmowo-ostrzegawczych, z których przynajmniej trzy naraziły ich na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, postępowaniem tym zrealizował (...) znamiona zarzucanego mu przestępstwa – mówił sędzia płk Paweł Więcek.

Sąd wskazał, że zagrożeni mieli być nie tylko migranci, lecz także dwóch funkcjonariuszy Straży Granicznej i dwóch żołnierzy znajdujących się na miejscu. Z rekonstrukcji balistycznej wynikało, że trzy pociski rykoszetowały, a pozostałe przeleciały w pobliżu grupy ludzi.

Istotne jest jednak, że w pierwszej instancji Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił żołnierza. Jak relacjonował Defence24, formalnie pokrzywdzeni żołnierze i funkcjonariusze SG zeznawali, że nie czuli się zagrożeni i nie domagali się ścigania Karola S. Sąd uznał wówczas, że strzały nie były wymierzone bezpośrednio w ludzi.

Sprawa pokazuje poważny problem dla żołnierzy kierowanych do ochrony wschodniej granicy. Z jednej strony mają powstrzymywać próby jej siłowego forsowania, z drugiej – każda decyzja o użyciu broni może być później przez lata analizowana przez prokuraturę i sądy.

Takie postępowania są oczywiście potrzebne tam, gdzie istnieje podejrzenie niebezpiecznego użycia broni. Państwo musi jednak jednocześnie stworzyć żołnierzom maksymalnie jasne zasady działania. Jeśli mundurowy stojący naprzeciw agresywnej grupy będzie przede wszystkim zastanawiał się, czy za oddanie strzału ostrzegawczego przez kolejne lata będzie odpowiadał przed sądem, może to wywołać efekt mrożący i osłabiać zdecydowanie potrzebne podczas ochrony granicy.

Obrońcy Karola S. zapowiedzieli, że po zapoznaniu się z pisemnym uzasadnieniem rozważą skargę do Sądu Najwyższego. Jeżeli nie zostanie ona uwzględniona, sprawa ponownie trafi przed Wojskowy Sąd Garnizonowy.