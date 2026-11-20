Międzynarodowe śledztwo dziennikarskie „Inside Deutsche Bank” opisuje obsługę rosyjskich oligarchów, niewykryte transakcje związane z podejrzanymi północnokoreańskimi spółkami oraz miliardowe przepływy z Kolumbii, wśród których pojawiły się środki podejrzewane o związki z handlem narkotykami i wykorzystywaniem seksualnym.

Dokumenty przekazane ponad 230 dziennikarzom pokazują, że bank niejednokrotnie stawiał interes biznesowy ponad własnymi mechanizmami bezpieczeństwa. Reuters podaje, że materiały ujawniły m.in. zabieganie o rosyjskich klientów aż do pełnoskalowej agresji Rosji na Ukrainę w 2022 roku. Deutsche Bank odpowiada, że wiele opisanych przypadków ma charakter historyczny, a od 2019 roku przeznaczył około 7 mld euro na poprawę systemów compliance i kontroli.

Pieniądze z Rosji i alarmujące ślady z Korei Północnej oraz Kolumbii

Szczególnie poważne ustalenia dotyczą rosyjskich pieniędzy. Wewnętrzne materiały wskazują, że przez skomplikowaną sieć spółek na Cyprze, w Hongkongu i innych jurysdykcjach przeszło co najmniej 1,7 mld euro. Sieć była powiązana m.in. z otoczeniem objętego amerykańskimi sankcjami rosyjskiego oligarchy Olega Deripaski. Sam Deutsche Bank określił mechanizm odkryty przez swoich analityków jako „żywy i rosnący system prania pieniędzy”.

Jeszcze bardziej zdumiewający jest wątek północnokoreański. Dziennikarze ustalili, że transakcje dotyczące podejrzanych spółek fasadowych związanych z Koreą Północną nie zostały wychwycone przez systemy banku, mimo że w części danych płatniczych znajdowały się wprost słowa „North Korea”. Deutsche Bank zapewnił, że jego polityka ograniczała interesy z Koreą Północną i że współpracował z organami ścigania oraz regulatorami.

Osobny problem ujawniono w Kolumbii. Deutsche Bank miął być tam pośrednikiem nawet dla 60–80 proc. płatności w euro. W samym 2019 roku obsłużył ponad 171 tys. transakcji o wartości przekraczającej 20 mld euro. Wewnętrzny audyt ujawnił jednak wyjątkowo niski poziom zgłaszania podejrzanych operacji, mimo wysokiego ryzyka prania pieniędzy z handlu kokainą i innych form przestępczości.

W jednej z wewnętrznych dyskusji pracownik banku miał ostrzegać:

– Nie możemy po prostu odkręcić kranu w Kolumbii i pozwolić pieniądzom płynąć bez zwracania na to uwagi.

Po ujawnieniu dokumentów niemiecki minister finansów Lars Klingbeil zażądał od Deutsche Banku pełnej przejrzystości. Sam bank utrzymuje, że zdecydowana większość opisanych problemów należy do przeszłości i że jego obecne mechanizmy kontrolne są znacznie bardziej rozbudowane.