Nowe przepisy obejmują przede wszystkim wjazd na przejazd kolejowy mimo czerwonego światła, objeżdżanie opuszczonych zapór lub półzapór oraz wjazd w chwili, gdy rogatki są właśnie opuszczane albo nie zostały jeszcze całkowicie podniesione.

Prawo jazdy można będzie stracić także wtedy, gdy kierowca wjedzie na tory, mimo że po drugiej stronie przejazdu nie ma miejsca pozwalającego mu kontynuować jazdę. Chodzi więc m.in. o sytuacje, gdy samochód zatrzymuje się na torowisku z powodu korka.

Policja podkreśla, że za takie wykroczenia pozostaje również mandat w wysokości co najmniej 2 tys. zł i 15 punktów karnych. Przy recydywie mandat może wzrosnąć do 4 tys. zł.

– Przejazd kolejowy to nie miejsce na pośpiech, brawurę ani lekceważenie obowiązujących przepisów – przypomina Komenda Stołeczna Policji.

Zaostrzenie przepisów ma związek z liczbą tragicznych zdarzeń na torach. Według danych policji w 2025 roku na przejazdach kolejowych doszło do 51 wypadków, w których zginęło 27 osób. Do końca października 2026 roku odnotowano 42 wypadki, 19 ofiar śmiertelnych i 49 rannych.

Nowelizacja przewiduje także ostrzejsze konsekwencje w najpoważniejszych przypadkach. W razie skazania za sprowadzenie katastrofy w ruchu sąd będzie musiał orzec zakaz prowadzenia pojazdów na co najmniej trzy lata.