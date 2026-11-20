W nocy nad wschodnią Polską operowały dwa polskie F-16 oraz dwa szwedzkie Gripeny. W powietrzu znajdował się również holenderski samolot tankowania, a sytuację monitorował samolot wczesnego ostrzegania Saab. Jednocześnie aktywowano naziemne systemy Patriot, Poprad i Pilica+.

Pilot miał zgodę, ale nie mógł jednoznacznie rozpoznać celu

Według relacji gen. Nowaka szwedzki pilot podjął próbę przechwycenia obiektu i miał zgodę NATO na użycie uzbrojenia. Problemem okazała się jednak pogoda, która utrudniła identyfikację celu i wykonanie ataku zgodnie z obowiązującymi procedurami.

Minister obrony Władysław Kosiniak-Kamysz podkreślił, że decyzja o otwarciu ognia zawsze zależy od oceny sytuacji przez pilotów i dowódców.

– Decyzja jest podejmowana przez pilotów, przez dowódców po analizie okoliczności i zagrożenia dla ludności cywilnej – powiedział szef MON.

Władze potwierdziły trzy przypadki naruszenia polskiej przestrzeni powietrznej. Obiekty spadły w Nowym Lipowcu, Rudniku nad Sanem oraz Mołodyczu. W Nowym Lipowcu zidentyfikowano rosyjską rakietę manewrującą Ch-101, w dwóch pozostałych lokalizacjach trwały dalsze oględziny.

– Wiemy na pewno, że to, co spadło na polską ziemię, jest z Rosji – oświadczył premier Donald Tusk.

Nocny zdarzenie ponownie stawia pytanie o skuteczność obrony powietrznej w sytuacji, gdy rosyjskie rakiety wlatują już bezpośrednio nad terytorium NATO. Sam fakt obecności myśliwców nie oznacza automatycznie - jak się okazuje - możliwości oddania strzału – pilot musi mieć pewność co do celu, otoczenia i ryzyka dla ludzi znajdujących się na ziemi.