Największą redukcję przewidziano w Kancelarii Senatu – o 29,75 mln zł. Najwyższa Izba Kontroli ma stracić 28,7 mln zł, Sąd Najwyższy 17,9 mln zł, Kancelaria Sejmu 16 mln zł, a Naczelny Sąd Administracyjny 15,6 mln zł.

Budżet Kancelarii Prezydenta ma zostać zmniejszony o 10,2 mln zł, Rzecznika Praw Obywatelskich o 9,4 mln zł, Krajowego Biura Wyborczego o 6 mln zł, a Instytutu Pamięci Narodowej o 2 mln zł.

Ministerstwo Finansów ostrzega przed paraliżem

Problemem jest nie tylko wysokość poszczególnych cięć. Wiceminister finansów Hanna Majszczyk zwróciła uwagę, że kilka poprawek może jednocześnie sięgać do tych samych części budżetu.

– Tych poprawek jest kilka, które sięgają do tych samych części, co oznacza, że przyjęcie ich wszystkich może sparaliżować te instytucje, bo może zabraknąć środków – ostrzegała podczas prac nad budżetem.

Przesuwane pieniądze mają pozwolić przede wszystkim na finansowanie działalności Trybunału Konstytucyjnego. Według przedstawionych założeń jego wydatki bieżące mają wynieść 52,505 mln zł, z czego 35,685 mln zł przewidziano na wynagrodzenia.

Źródłem całego problemu jest spór o sposób zgłoszenia budżetu TK. Ministerstwo Finansów argumentowało wcześniej, że nie otrzymało planu dochodów i wydatków zatwierdzonego przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów TK i dlatego nie mogło go wpisać do projektu budżetu państwa.

Przedstawiciele Trybunału przedstawiają sprawę inaczej. Podczas prac sejmowych wskazywali, że prezes TK przekazał projekt planu finansowego w terminie i przekonywali, że dopiero poprawka parlamentarna może obecnie zapewnić konstytucyjnemu organowi środki na funkcjonowanie w 2027 roku.

W praktyce oznacza to, że pieniądze na TK mają zostać „znalezione” poprzez ograniczenie wydatków szeregu innych centralnych instytucji państwowych – w tym Kancelarii Prezydenta.