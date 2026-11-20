W czasie rosyjskiego ataku na Ukrainę, nad ranem w Polsce spadły dwie rosyjskie rakiety oraz dron. Do wydarzeń na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu odniósł się w czasie konferencji prasowej premier Donald Tusk.

– „Rozmawiałem długo z sekretarzem generalnym NATO. Wymieniłem także uwagi z grupą liderów europejskich. Nie chcę zostawiać żadnego pola do interpretacji. Wiemy na pewno, że to, co spadło na polskiej ziemi, jest z Rosji”

– oświadczył szef rządu.

Podkreślił, że pewnym jest, iż obiekty, które spadły w miejscowościach Mołodycz, Rudnik nad Sanem i Nowy Lipowiec nalezą do Federacji Rosyjskiej. Dodał też, że najprawdopodobniej doszło do celowej prowokacji.

– „To nie tylko moja ocena, ale także moich partnerów zagranicznych, także sekretarza generalnego NATO, nie wygląda to na przypadek. Jestem ostrożny w sformułowaniach, to jest poważna sprawa, ale wydaje się, że jednak mamy do czynienia z intencjonalną prowokacją”

– stwierdził.

Szef NATO odwiedzi Polskę

Donald Tusk zwrócił uwagę, że niedaleko miejsc, w których upadły obiekty, prowadzone są dziś ćwiczenia wojskowe państw koalicji chętnych, którym towarzyszy wizyta ministrów obrony kilku z nich.

– „Będę w stałym kontakcie z sekretarzem generalnym NATO w tej kwestii. Rozmawiamy o tym, w jaki sposób będziemy reagowali. I żeby nie uprzedzać faktów, sekretarz generalny NATO będzie jutro w Warszawie, także do waszej dyspozycji, będzie odpowiadał na wasze pytania. Wykorzystajcie tę możliwość, aby poznać także intencje dowództwa NATO po tej kolejnej rosyjskiej prowokacji”

– zwrócił się premier do dziennikarzy.

Szef rządu zapewnił też o dobrej współpracy z prezydentem po dzisiejszych wydarzeniach.

– „Jeśli chodzi o kwestię bezpieczeństwa, w szczególności w takich dniach, jak ten to muszę powiedzieć, że nasza współpraca przebiega bez zarzutu”

– powiedział.